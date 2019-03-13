Тобі пощастило, ти не такий як всі. Ти працюєш в даркнетi

Це життя тих, хто ще не зрозумів, що можна його поміняти.

Для мене гроші це папір, для тебе свобода,

На американську мрію сьогодні мода.

С. Шнур

Давайте на чистоту. Час коли "тобі пощастило-ти не такий, як всі" залишилися в нульових. Сьогодні, якщо ти працюєш в офісі», про тебе навряд чи заспівають солодкоголосі подружки Шнура.

Напевно кожен з вас бував в даркнетi. Сьогодні в тіньовій мережі можна знайти те, що приховано від очей звичайного користувача звичайної мережі. Потрапити в глибокий інтернет можна за допомогою спеціального браузера TOR. Це простіше, ніж здається, і під силу не тільки хакерам. Телеграм-канал @TGHydra, який періодично публікує вакансії даркнета, вважає, що десятки тисяч користувачів з усього світу сьогодні віддають перевагу цій прихованій частині Інтернету через її анонімність, безмежні можливості і відсутність цензури. Про можливості тіньової мережі можна говорити багато, але нас цікавить можливість заробити. Зробити це безпечно і конфіденційно.

Найпопулярніші вакансії даркнета не пов'язані з порушенням закону, але майже всі з них оплачуються дорожче, ніж в звичайному Інтернеті. Нижче ми привели ТОП-10 вакансій для віддаленої роботи, знайдених в даркнеті.

Копірайтер/письменник

Копірайтер пише рекламні тексти, статті, переклади, пости на форумах, новини, інтерв'ю. Оплата за Символи в середньому в 3-5 разів вище, ніж на знаменитому сайті Advego; при постійному замовнику може додатися оклад. Загальний дохід залежить від рівня автора і сфери його знань.

Очікувана заробітна плата при повній зайнятості — 500-1700$ в місяць.

Адміністратор ТГ-каналу

Багато ресурсів в даркнеті мають свої телеграм-канали для зв'язку з широкою публікою, для реклами та публікації важливих новин. У завдання адміністратора входить схвалення тем, вибір формату статей, перевірка їх змісту і грамотності, корекція текстів. Рівень відповідальності вище, ніж у письменника, як і його дохід.

Заробітна плата в даркнете в середньому 1000-2000$ в місяць, в залежності від проекту і завантаженості.

Дизайнер/художник/видеомонтажер

Графічний дизайнер, який вміє малювати — популярна вакансія. Він розробляє логотипи, художньо оформляє сайти, ілюструє статті, малює банери і рекламні сторінки. За сумісництвом або як окрема спеціальність затребувані ті, хто вміє працювати з відео: монтаж, технічна обробка, додавання графічних елементів і т. п. Як і в інших творчих професіях, винагорода такої роботи сильно залежить від портфоліо і удачі, а також складності і терміновості роботи.

В середньому заробітна плата дизайнера/художника в даркнетi становить 1000-2000$ в місяць.

Модератор форуму

Робота модератора — видаляти повідомлення або переносити їх у відповідні частини, виносити попередження і при необхідності блокувати користувачів, а також створювати теми та стежити за дотриманням правил на форумі. Хороший модератор підтримує доброзичливу атмосферу і при цьому стежить за порядком.

Дохід залежить від виданих йому прав і від масштабів самого форуму - в середньому 500-1000 $ на місяць.

Програміст

Попит на хороших програмістів в даркнетi дуже високий, профільні форуми переповнені пропозиціями про роботу. Завдання і складність варіюються від створення чат-ботів і роботів для автоматичної реєстрації акаунтів до створення з нуля сайтів і платeжних систем.

Програміст отримує від 1200$ в місяць, але все залежить виключно від спеціалізації, можна заробляти і 5 тисяч доларів. У деяких випадках програмісти стають співвласниками ресурсу.

Оператор сайту

Оператор може бути одночасно і онлайн-консультантом, і менеджером. Він обробляє замовлення, веде переговори щодо співпраці та працевлаштування, консультує користувачів.

На вартість роботи значно впливає масштаб сайту роботодавця. Якщо ресурс користується попитом, зарплата на цій посаді починається від 700$ в місяць.

Експерт

Хоча повний список набагато ширше, можна відзначити фахівців з мережевої безпеки, юристів, хіміків, працівників сфери зв'язку та банківського сектора. Експерти консультують людей на форумах і в приватному порядку, а також можуть находитись в штаті для допомоги самому проекту. Наприклад, в якості редактора профільних статей.

Найчастіше консультант працює не повний день, але його середній дохід при цьому більше 500 $ в місяць.

Інтернет-маркетолог

Головні завдання маркетолога — управління рекламними кампаніями і підвищення популярності ресурсу. Методи просування в даркнеті практично нічим не відрізняються від методів в звичайному Інтернеті. Однак більшість рекламних мереж не продвигають даркнет-ресурси, тому маркетологу важливо вміти обходити модерацію.

Оклад починається від 1000$ + премії за результативну роботу, причому іноді премії бувають більше окладу. Досвідчений маркетолог може розраховувати на дохід від 1700$ в місяць.

SEO-оптимізатор

Щоб сайт знаходився за коректними запитами і був в перших рядках видачі, потрібно SEO-оптимізатор. Він працює з ключовими словами, займається рекламою на сторонніх ресурсах, аналізує пошукові запити, і в результаті залучає нових користувачів на ресурс.

Його заробітна плата в середньому нижче, ніж у маркетолога, але при вдалому виборі роботодавця легко переступить 1100$ в місяць.

Рекрутер

Підбирає персонал для роботи в даркнеті, і гонорар за кожну влаштовану людину може доходити до 15% від його зарплати перші кілька місяців. Рекрутер хороший психолог і вміє переконувати, завдяки чому фахівці погоджуються на вигідні обом сторонам умови. Але найголовніше — рекрутер вміє підбирати людей, які ідеально підходять для вакансії.

Дохід індивідуальний, оскільки оплата відрядна. Деякі заробляють по 300-500$, а хтось здатний за місяць отримати більше 2000$.

Багато вакансії не увійшли в ТОП-10, але вони не менш цікаві. Зустрічаються оголошення про пошук приватних детективів, коли замовник бажає залишитися анонімним. Високим попитом користується спеціалізована інформація різного роду, а значить і люди, які мають до неї доступ. Серед послуг популярна допомога в оформленні документів, отриманні кредитів або перевірки своєї фінансової історії.

Зустрічаються вакансії, що вимагають роботи оффлайн. Кур'єри для інтернет-магазинів, відправники та одержувачі посилок з-за кордону, а також люди, готові оформити банківські картки або SIM-карти.

Крім легальних вакансій в даркнеті є кримінальні пропозиції, в тому числі продажу баз даних, хакерські послуги, продажу крадених карт і навіть поширення наркотиків. Однак незважаючи на дуже високі доходи, нелегальний ринок праці не надто популярний. Набагато більше людей готові займатися тільки законною діяльністю, особливо враховуючи заробітну плату на легальних посадах в даркнете.

На англомовних сайтах вакансії представлені набагато ширше, але і російською мовою трапляються хороші варіанти віддаленої роботи в даркнете. В основному пропозиції публікуються безпосередньо на даркнет-сайтах, список яких можна знайти в звичайному інтернеті.

Мріяли про працювали під пальмою? Ось вам повне керівництво до дії. І трохи цифр, наостанок. Якщо ви працюєте в даркнете, ви сміливо можете дозволити собі проживання в теплих краях. Візьмемо, для прикладу, В'єтнам. Проживання в столиці пляжного відпочинку Нячанге, обійдеться в 300 $ на місяць. За цю суму можна орендувати відмінну студію. Тижневе харчування обійдеться і того менше, ніж на Батьківщині, - 50 $ в тиждень. На інші витрати у вас піде не більше 100-200 $. Вам потрібен тільки ноутбук, WI-FI і бажання все змінити.

Не дякуйте.