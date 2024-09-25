RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Театр Франка сделал заявление из-за нашумевшей "Конотопской ведьмы"

Фото: спектакль "Конотопская ведьма" (youtube.com Театр им. И.Франко)
Автор: Нина Еланская

Зрителей, покупающих билеты на представления в театре имени Ивана Франко, в том числе на "Конотопскую ведьму", призвали внимательно проверять информацию и пользоваться официальными данными о гастролях, размещенных на сайте театра.

"Часто случаются, когда несколько театров ставят спектакли с похожими названиями, а есть и случаи, когда фотографии с нашего спектакля используют для мошеннических схем", - говорится в сообщении театра.

Всю необходимую информацию о гастролях театра можно найти на сайте и на официальных страницах в соцсетях.

"Поэтому будьте внимательны и поддерживайте украинский театр", - призвало руководство театра.

Спектакль "Конотопская ведьма"

Спектакль получил международное признание благодаря своему уникальному сочетанию классики и современного театрального искусства. Под руководством талантливого режиссера Андрея Приходько она не только стала хитом на украинских сценах, но и получила положительные отзывы на международных театральных фестивалях.

Андрей Приходько – один из самых известных современных украинских режиссеров, активно работающий над обновлением классической литературы для современной аудитории. Его оригинальный подход к "Конотопской ведьме" отметили за креативную интерпретацию, живую актерскую игру и удачное использование элементов народной культуры. За этот проект Приходько получил несколько наград, среди которых награды на международных фестивалях в Европе, где спектакль вызвал восхищение благодаря яркому украинскому колориту и театральному мастерству.

О "Конотопской ведьме" также сделали статью в The New York Times. Там отметили, что спектакль продолжает собирать аншлаги, подтверждая свою популярность не только в Украине, но и за рубежом.

Ранее сообщалось, что в Национальном академическом драматическом театре им. И. Франко был изменен процесс покупки билетов на самые популярные представления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Актеры