Театр Франка сделал заявление из-за нашумевшей "Конотопской ведьмы"

"Часто случаются, когда несколько театров ставят спектакли с похожими названиями, а есть и случаи, когда фотографии с нашего спектакля используют для мошеннических схем", - говорится в сообщении театра.

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"Поэтому будьте внимательны и поддерживайте украинский театр", - призвало руководство театра.

Спектакль "Конотопская ведьма"

Спектакль получил международное признание благодаря своему уникальному сочетанию классики и современного театрального искусства. Под руководством талантливого режиссера Андрея Приходько она не только стала хитом на украинских сценах, но и получила положительные отзывы на международных театральных фестивалях.

Андрей Приходько – один из самых известных современных украинских режиссеров, активно работающий над обновлением классической литературы для современной аудитории. Его оригинальный подход к "Конотопской ведьме" отметили за креативную интерпретацию, живую актерскую игру и удачное использование элементов народной культуры. За этот проект Приходько получил несколько наград, среди которых награды на международных фестивалях в Европе, где спектакль вызвал восхищение благодаря яркому украинскому колориту и театральному мастерству.

О "Конотопской ведьме" также сделали статью в The New York Times. Там отметили, что спектакль продолжает собирать аншлаги, подтверждая свою популярность не только в Украине, но и за рубежом.