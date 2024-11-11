Театр Франко анонсировал новые даты "Конотопской ведьмы" на декабрь, но есть нюанс

Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко анонсировал свой декабрьский гастрольный график со спектаклем "Конотопская ведьма" и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение театра в Facebook.
Однако известно, что в этот раз спектакль "Конотопская ведьма", а также некоторые другие, не смогут увидеть киевские зрители.
В декабре театр отправляется в тур по Украине, посетит несколько городов, однако столица не входит в список запланированных локаций.
График декабрьских гастролей:
Популярность "Конотопской ведьмы", созданной по одноименной повести Квитки-Основьяненко, не ограничивается только Украиной. Об этом также писали в The New York Times, где подчеркнули, что она продолжает собирать аншлаги, подтверждая свою популярность не только в Украине, но и за рубежом.
Ее режиссером является Андрей Приходько. Он является одним из самых известных современных украинских режиссеров, активно работающих над обновлением классической литературы для современной аудитории.
Его оригинальный подход к "Конотопской ведьме" отметили за креативную интерпретацию, живую актерскую игру и удачное использование элементов народной культуры.
За этот проект Приходько получил несколько наград, среди которых награды на международных фестивалях в Европе, где спектакль вызвал восхищение благодаря яркому украинскому колориту и театральному мастерству.
Напомним, что в Национальном академическом драматическом театре им. И. Франко был изменен процесс покупки билетов на самые популярные представления.
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