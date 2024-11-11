Театр Франко анонсировал новые даты "Конотопской ведьмы" на декабрь, но есть нюанс

Однако известно, что в этот раз спектакль "Конотопская ведьма", а также некоторые другие, не смогут увидеть киевские зрители.

В декабре театр отправляется в тур по Украине, посетит несколько городов, однако столица не входит в список запланированных локаций.

График декабрьских гастролей:

1 декабря - Кривой Рог, "Конотопская ведьма";

7 декабря - Ивано-Франковск, "Украденное счастье";

8 декабря - Ивано-Франковск, "Конотопская ведьма";

15 декабря - Житомир, "Конотопская ведьма";

18 декабря - Черновцы, "Тартюф";

19 декабря - Черновцы, "Конотопская ведьма".

Спектакль "Конотопская ведьма"

Популярность "Конотопской ведьмы", созданной по одноименной повести Квитки-Основьяненко, не ограничивается только Украиной. Об этом также писали в The New York Times, где подчеркнули, что она продолжает собирать аншлаги, подтверждая свою популярность не только в Украине, но и за рубежом.

Ее режиссером является Андрей Приходько. Он является одним из самых известных современных украинских режиссеров, активно работающих над обновлением классической литературы для современной аудитории.

Его оригинальный подход к "Конотопской ведьме" отметили за креативную интерпретацию, живую актерскую игру и удачное использование элементов народной культуры.

За этот проект Приходько получил несколько наград, среди которых награды на международных фестивалях в Европе, где спектакль вызвал восхищение благодаря яркому украинскому колориту и театральному мастерству.