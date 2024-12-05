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В Тбилиси задержали украинца, который участвовал в протестах, - СМИ

Иллюстративное фото: в Грузии продолжаются масштабные протесты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Тбилиси полицейские задержали гражданина Украины. Он участвовал в протестах против результатов парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rustavi2.

По данным телеканалу, гражданина Украины задержали на одной из улиц Тбилиси. Правоохранители сообщили украинцу, что он задержан в рамках действующего уголовного дела, связанного с организацией группового насилия, руководством, участием в нем и совершением преступного деяния. 

Rustavi2 пишет, что из рюкзака гражданина Украины якобы были изъяты перцовый баллончик и мобильный телефон. 

Украинца доставили в отделение полиции. Теперь, как отмечают журналисты, ему может грозить до 9 лет тюрьмы. 

Протесты в Грузии

Напомним, десятки тысяч грузин ежедневно выходят на протесты после того, как на парламентских выборах, согласно официальным данным, победила пророссийская партия "Грузинская мечта".

О победе партии стало известно на фоне сообщений международных наблюдателей о возможных нарушениях.

Во время протестов грузинские правоохранители проводят задержание некоторых участников.

Детально о том, могут ли грузинские протесты перерасти в революцию, - в материале РБК-Украина.

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