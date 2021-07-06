ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Тбілісі сталися сутички на ЛГБТ-акції біля парламенту Грузії

Новость на русском →
Тбілісі, Вівторок 06 липня 2021 21:35
У Тбілісі сталися сутички на ЛГБТ-акції біля парламенту Грузії Фото: у Тбілісі сталися сутички на ЛГБТ-акції (twitter.com/OCMediaorg)
Автор: Дмитро Левицький

У Тбілісі сталися сутички біля грузинського парламенту. Там сьогодні проходять відразу дві акції - прихильників та противників ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Так, прихильники ЛГБТ прийшли сьогодні до будівлі парламенту, щоб влаштувати "тиху акцію" у знак протесту проти насильства, яке сталося під час маршу ЛГБТ-спільноти напередодні. До цієї акції також приєдналися люди, які вчора не змогли провести марш рівності.

Однак до грузинського парламенту також прийшли і противники ЛГБТ-спільноти. Вони проводили свою акцію поблизу церкви на проспекті Руставелі. Противники ЛГБТ здійснили спробу прорвати поліцейський кордон, щоб потрапити до представників "Тбілісі Прайду".

Загострення сталося після того, як прихильники "Тбілісі Прайду" розгорнули біля парламенту прапор ЛГБТ спільноти та пустили дим в кольорах цього прапору.

У грузинському Міністерстві внутрішніх справ вже відреагували на інцидент. Міністерство мобілізувало силовиків для підтримки громадського порядку, але водночас закликало учасників обох акцій не порушувати закон та утриматися від закликів до насильства.

Фото: у Тбілісі сталися сутички на ЛГБТ-акції (twitter.com/OCMediaorg)

Нагадаємо, вчора у Тбілісі під час спроби проведення ЛГБТ-маршу сталися сутички, в результаті яких постраждали майже півсотні журналістів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Грузія акции ЛГБТ Тбилиси столкновения
NEWS
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні