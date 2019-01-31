У Тбілісі загинули семеро людей через виток газу

Усі загиблі проживали в однокімнатній квартирі, де стався виток

В Тбилиси (Грузия) семь человек погибли в результате утечки газа в квартире многоэтажном доме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Указано, что утечка газа произошла в квартире на седьмом этаже многоэтажки. Авария произошла, поскольку в квартире неправильно установили обогреватель.

Отмечается, что на месте работает патрульная полиция и мобильная спасательная служба. Телекомпания "Рустави 2" сообщает, что все погибшие проживали в однокомнатной квартире, где и произошла утечка газа.

Напомним, четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, погибли в результате взрыва газа в многоэтажном жилом корпусе в Тбилиси. Отмечалось, что несовершеннолетний ребенок от полученных травм скончался в больнице. Кроме того, восемь человек получили ранения. Среди пострадавших - двое взрослых и двое детей. Их госпитализировали.

Как писало РБК-Украина ранее, в результате взрыва в тбилисском районе Диди Дигоми погибли три человека, пострадали пять человек, в том числе трое детей. Так, из корпуса, где произошел взрыв, эвакуировали граждан. Взрыв, вероятно, произошел из-за утечки газа на шестом этаже жилого корпуса.