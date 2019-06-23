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У Тбілісі анонсували чергову акцію протесту 23 червня

Новини » Суспільство    23.06.2019 - 03:55
У Тбілісі анонсували чергову акцію протесту 23 червня
Фото: протести в Тбілісі (Twitter/Alver)

Мітингувальники завершили акцію 22 червня ходою до офісу партії влади

У столиці Грузії Тбілісі вночі близько 2:00 (00:00 за Києвом) завершилася акція протесту з вимогою відставки голови МВС і звільнення всіх затриманих 20 червня, учасники мають намір поновити протест у неділю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Грузія".

Мітингувальники провели ходу до офісу правлячої партії країни "Грузинська мрія – Демократична Грузія", де виконали гімн Грузії і озвучили свої вимоги: відставка глави МВС Георгія Гахарії, зміна виборчого законодавства країни і звільнення демонстрантів, затриманих на мітингу 20 червня.

До 2 години ночі більшість протестувальників залишили проспект Руставелі, біля будівлі парламенту залишилося кілька десятків людей.

Оскільки вимоги прогтестувальників не були виконані, на неділю, 23 червня, призначена чергова акція протесту біля будівлі парламенту.

Нагадаємо, 22 червня в Грузії поновилася акція протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі. Кілька сотень протестувальників зібралися під будівлею грузинського парламенту з вимогою звільнення всіх затриманих під час минулих демонстрацій, відставки глави Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарії і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.

У четвер, 20 червня, тисячі людей вийшли на акції протесту через виступ російських політиків у парламенті Грузії.

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