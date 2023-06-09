Тайваньская Acer отправляет компьютеры в Россию после заявления о приостановке бизнеса, - Reuters

Тайваньский производитель Acer поставил в Россию компьютерного оборудования на сумму не менее 70,4 млн долларов в период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года, несмотря на заявление о приостановке своей деятельности в этой стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечает агентство, хотя это и не является незаконным, действия Acer контрастируют с действиями ключевых западных конкурентов, таких как Dell и HP, которые прекратили поставки в феврале и апреле 2022 года соответственно после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Таможенные документы показывают, что оборудование производства Acer поставлялось в Россию как через 100% дочернюю компанию Acer, зарегистрированную в Швейцарии, так и через ряд служб доставки по заказу этой дочерней компании.

Поскольку поставки были сделаны за пределами Тайваня, они не нарушали санкции Тайбэя против России. Они также не касались предметов, на экспорт которых на момент вывоза действовал режим санкций Швейцарии, аналогичный действующему в Европейском Союзе.

Но в заявлении от 8 апреля прошлого года компания сообщила: "В связи с последними событиями Acer приняла решение приостановить свой бизнес в России".

Отвечая на вопрос о последующем экспорте в Россию через швейцарскую дочернюю компанию Acer Sales International SA, тайваньская компания Acer заявила, что "мы строго придерживаемся применимых международных правил и торгового законодательства в отношении экспорта в Россию".

Она добавила, что швейцарская дочерняя компания "не поставляла ноутбуки или настольные компьютеры в Россию с 8 апреля прошлого года", но что она поставила на российский рынок "ограниченное количество дисплеев и аксессуаров для повседневного использования гражданскими лицами, обеспечивая при этом соблюдение международных санкций".

Acer не сообщила, почему продолжает поставлять свои товары в Россию, несмотря на то, что заявила, что приостановит там свою деятельность.

Бизнес через Швейцарию

Источник, знакомый с деталями поставок и отказавшийся назвать свое имя из-за деликатности вопроса, сообщил, что продукция Acer, включая мониторы для ПК и ноутбуки, продолжала поставляться в Россию после апреля 2022 года.

Агентство Reuters не смогло установить, откуда были привезены некоторые товары Acer, которые все еще можно найти в продаже в России, и когда они прибыли в страну.

Швейцарские санкции, как и санкции ЕС, разрешают экспорт ноутбуков и компьютерных компонентов в Россию до 16 декабря 2022 года. После этой даты поставки новых запрещенных товаров Acer в Россию из Швейцарии не осуществлялись.

Компания сообщила Reuters, что, возможно, импортеры в России получали устройства Acer из третьих стран.

По данным консалтинговой компании IDC Russia, на долю Acer приходилось 18,5% всех ПК, проданных в России в четвертом квартале 2021 года, а на HP и Dell - 20,8%.

Поставки показывают, что, несмотря на международные санкции, направленные на ограничение доступа россиян к технологиям и оборудованию, товары иностранного производства остаются доступными для потребителей.

А Артем Жаворонков, партнер петербургской юридической фирмы Nordic Star, сказал, что Acer рискует нанести ущерб своей репутации.

Лидеры G7 на недавней встрече в Японии выступили с целью ужесточить санкции в отношении России и пресечь попытки Москвы уклониться от них.

Сокращение поставок

Данные российской таможни показывают, что в период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года в Россию было ввезено не менее 744 партий продукции Acer по сравнению с 3735 партиями годом ранее на общую сумму 244,3 миллиона долларов.

Согласно данным, в денежном выражении поставки упали на 71,1%, при этом основная часть поставок приходится на ноутбуки и мониторы ПК.

Тайвань объявил, что присоединится к санкциям против России 25 февраля 2022 года, получив специальное разрешение на экспорт, необходимое для технологических товаров, включенных в список, составленный правительством.

Министерство экономики Тайваня сообщило агентству Reuters, что высокопроизводительная электроника, включая мониторы, дисплеи и ноутбуки, включена в этот список, и заявки на экспорт "в принципе не будут одобрены".

В министерстве заявили, что по состоянию на конец марта 2023 года Acer не обращалась за такими разрешениями, и тайваньские таможенные записи об экспорте Acer в Россию отсутствуют. В министерстве отказались от дальнейших комментариев.

Основным поставщиком оборудования Acer в Россию в прошлом году была фирма Acer Sales International SA, зарегистрированная в городе Биоджо южного италоязычного кантона Швейцарии.