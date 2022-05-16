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На Тайвані розпочалися навчання з імітацією атаки армії Китаю

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Тайвань, Понеділок 16 травня 2022 15:30
На Тайвані розпочалися навчання з імітацією атаки армії Китаю Фото: Штаби сухопутних сил, ВПС і ВМС беруть участь у навчаннях (twitter.com/MoNDefense)
Автор: Антон Федорців

Командно-штабні навчання зі сценарієм нападу на острів Народно-визвольної армії Китаю розпочали Збройні сили Тайваню. Вишкіл триватиме 5 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Міністерство нацоборони залучило до навчань об'єднане командування військових операції, а також штаби сухопутних, військово-повітряних сил і військово-морських сил. Командно-штабні навчання є складовою щорічних навчань Han Kuang.

Другий етап навчань розпочнеться 25 липня. Тоді тайванські військові проведуть бойові стрільби. Армійці застосують ПЗРК Stinger і ПТРК Javelin, які добре зарекомендували себе у війні України проти РФ. Військове керівництво Тайваню прагне застосувати уроки з протистояння ЗСУ російській армії для відпрацювання відсічі в разі агресії Китаю.

Паралельно з командно-штабними навчаннями Збройних сил Тайваню авіаносні ударні групи ВМС Китаю проводять маневри в Тихому океані. Раніше КНР вирішила нарощувати ядерний потенціал на фоні боязні конфлікту зі США через Тайвань.

Нагадаємо, що країни G7 закликали Китай дотримуватися антиросійських санкцій і не допомагати РФ у війні проти України.

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Китай Тайвань Військові навчання
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