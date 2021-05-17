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Тайвань закриває кордони для іноземців через COVID-19

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Тайбей, Понеділок 17 травня 2021 12:58
Тайвань закриває кордони для іноземців через COVID-19 Фото: іноземці тимчасово не зможуть потрапити на Тайвань (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

З 19 травня 2021 року Тайвань закриває кордони для іноземців. Причина - боротьба з епідемією COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Тайванського центру з контролю за захворюваннями.

Повідомляється, що у зв'язку зі зростаючою захворюваністю на COVID-19 в світі і з метою підтримки внутрішньої безпеки на Тайвані закриваються кордони для іноземних громадян.

Під обмеження потрапляють люди, у яких немає громадянства або посвідки на проживання на Тайвані. Винятки можуть бути з надзвичайних або гуманітарних міркувань.

Крім того, буде припинено транзит пасажирів на Тайвань. Обмеження триватимуть до 18 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія з 17 травня виходить з локдауна. Це означає, ресторани і паби зможуть приймати відвідувачів, а також відкриваються музеї, кінотеатри і спортзали. У той же час в країні запускаються COVID-паспорти.

Також сьогодні стало відомо про завершення локдауна в Туреччині. Але скасування обмежень буде поступовим і триватиме протягом 15 днів, при цьому комендантська година залишається в силі.

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