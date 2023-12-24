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Тайвань выделил 1 млн долларов помощи украинским беженцам в Польше: детали

Фото: Тайвань выделил 1 млн долларов помощи украинским беженцам в Польше (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Тайвань пожертвует 1 миллион долларов для создания фонда помощи Украине в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Тайваня.

Фонд будет финансировать проекты, направленные на помощь украинским беженцам в Польше. Эти проекты будут включать в себя усиление местной интеграции украинского народа, улучшение образования детей и молодежи, а также на будущее.

Для беженцев из Украины, которые желают вернуться домой, предоставляются удобные условия. Все заявки должны быть рассмотрены отборочным комитетом и одобрены для получения субсидий, основанных на заслугах.

"С тех пор, как Россия начала войну с Украиной, Польша приняла больше всего беженцев. Мир восхищается тем, как поляки встретили украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. Тайвань также сталкивается с угрозой со стороны авторитарного режима и поддерживает демократию, помогая Польше в оказании гуманитарной помощи украинским беженцам", - заявила посол Тайваня в Польше Ву Шаннянь.

Посол добавила, что создание Тайваньского фонда в сотрудничестве с Альянсом Польской метрополии демонстрирует приверженность Тайваня демократии. Фонд будет работать с местными органами власти Польши и другими партнерами для защиты демократии, свободы и прав человека.

Помощь украинским беженцам

Ранее мы писали, что Финляндия заплатит украинцам 5,3 тысячи евро за добровольное возвращение домой.

Также помощь могут получить беженцы, пользующиеся коллективной защитой в Норвегии, могут получить помощь в возвращении домой. Государство выделяет на такую цель поддержку в 1500 евро.

Украинцы, получившие убежище в Швейцарии и желающие возвратиться домой, могут получить средства на дорогу в Украину. Суммы составляют около 500 швейцарских франков на взрослого и 250 франков на ребенка.

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