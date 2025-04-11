Тайвань впервые обвинил капитана китайского судна в повреждении подводных кабелей

Рост числа неисправностей морских кабелей встревожил Тайвань на фоне напряженности в отношениях с Китаем. Эти инциденты схожи с происшествиями в Балтийском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Прокуроры Тайваня впервые предъявили обвинение капитану китайского судна в преднамеренном повреждении подводных кабелей у берегов острова в феврале

По словам прокуроров, мужчина был капитаном судна Hong Tai 58 с китайским экипажем, зарегистрированного в Того. Тайваньские власти задержали капитана, заподозрив, что судно бросило якорь возле подводного кабеля у юго-западного Тайваня, повредив его.

Прокуратура города Тайнань на юге Тайваня заявила, что предъявила обвинение китайскому капитану судна, которого назвали только по фамилии - Ван, в повреждении кабеля.

Ван заявил о своей невиновности, однако отказался предоставить данные о владельце судна и вел себя вызывающе, говорится в заявлении прокуроров.

Прокуроры заявили, что еще семерым гражданам Китая, задержанным в то же время, не будут предъявлены обвинения, и они будут доставлены в Китай, добавив, что это первое на острове дело о повреждении морских кабелей.

Повреждения кабелей

По данным Министерства цифровых технологий, в этом году на Тайване было зафиксировано пять случаев неисправностей морских кабелей по сравнению с тремя в 2024 и 2023 годах.

Береговая охрана Тайваня в последние месяцы активизировала усилия по защите своих морских кабелей, включая мониторинг "черного списка" из почти 100 связанных с Китаем судов, зарегистрированных в стране, отличной от страны их владельца, вблизи Тайваня.

январе Тайвань заявил, что подозревает судно, связанное с Китаем, в повреждении подводного кабеля у его северного побережья.

Напряженность в отношениях

Тайвань, который Китай считает своей территорией, неоднократно жаловался на действия Китая в "серой зоне" вокруг острова, направленные на оказание давления без прямой конфронтации, такие как полеты воздушных шаров и выемка песка.

Тайбэй был встревожен после того, как в этом году возникли подозрения, что еще одно судно, связанное с Китаем, повредило другой кабель. Военно-морской флот и другие ведомства активизировали усилия по защите подводных линий связи, которые имеют жизненно важное значение для связей острова с остальным миром.