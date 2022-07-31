Тайвань у списку? Пелосі розкрила маршрут турне Азією

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила у турне по країнах Азії. У її програмі візиту немає поїздки на Тайвань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Пелосі.

"Я очолюю делегацію Конгресу в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб підтвердити непохитну відданість Америки нашим союзникам і друзям у регіоні. У Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії ми проведемо зустрічі високого рівня, щоб обговорити, як ми можемо просувати наші спільні інтереси та цінності", - заявила Пелосі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Тайвань підняв у небо винищувачі з авіабази "Chiayi Air Base" в той час, коли Пелосі в літаку нібито прямувала до острова.

Також наше видання розкривало усі подробиці та можливі наслідки турне Пелосі країнами Азії в матеріалі "Пелосі може відвідати Тайвань. Чому Китай проти і чим це загрожує".