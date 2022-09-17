Тайвань вирішив не продовжувати безвіз для Росії

Тайвань прийняв рішення не продовжувати програму безвізового в’їзду для громадян Росії. Її було запроваджено ще у 2018 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ Тайваню для CNA .

Росія, Таїланд, Бруней та Філіппіни входили до експериментальної програми тайванського МЗС, яка передбачала безвізовий режим на острів для їх громадян.

Починаючи з 2018-го року, кожні 12 місяці, цю програму продовжували на рік, однак під час останнього рішення Тайвань виключила Росію зі списку.

В МЗС Тайваню відзначили, що безвіз для росіян повинен був сприяти туризму й двостороннім торговельним відносинам.

Попри усе, скористатися безвізовою програмою з 2020 року було практично неможливо через пандемію коронавірусу. Однак острів вже почав поступово пом’якшувати вимоги та дозволив безвіз для громадян 14 країн-союзників.