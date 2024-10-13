Тайвань заметил китайские корабли после заявлений Пекина о "готовности к бою"

Тайвань заявил о приближении авианосцев Китая к острову. Это произошло вскоре после выпощенного китайскими военными видео о готовности к бою.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Тайвань сообщил, что китайская авианосная группа зашла в воды у пролива Баши, который и отделяет Тайвань от Филиппин.
Это произошло на фоне того, как китайские военные выпустили пропагандистское видео, в котором заявили, что они "готовы к бою".
Министерство обороны Тайваня заявило, что китайская военно-морская группа во главе с авианосцем "Ляонин" вошла в воды вблизи пролива Баши, соединяющего Южно-Китайское море с Тихим океаном и отделяющего Тайвань от Филиппин.
В настоящее время известно, что Вооруженные силы Тайваня "внимательно следят" за развитием событий и "проявляют должную бдительность и реагирование".
Заметим, что ранее сегодня командование Восточного фронта Народно-освободительной армии Китая, отвечающее за территорию, включающую Тайвань, разместило на своих страницах в социальных сетях пропагандистское видео под названием "Полная готовность и ожидание боя".
В нем показаны истребители и военные корабли, мобильные ракетные установки и десантные машины, а также небольшая карта Тайваня, включенная в один из китайских иероглифов, формирующих название видео.
Напомним, что Китай претендует на контроль над почти всей акваторией Южно-Китайского моря. Однако на этот район также претендуют Бруней, Малайзия, Филиппины и Вьетнам, что вызывает возмущение его соседей и Соединенных Штатов, усиливших свою активность в регионе.
Более того, в начале месяца глава коммунистической партии Китая Си Цзиньпин объявил Тайвань "неприкосновенной территорией Китая" и подтвердил свое обещание получить "воссоединение" с демократическим Тайванем.
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