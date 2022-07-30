Тайвань підняв у небо винищувачі на тлі навчань Китаю та візиту Пелосі

"Китайські війська почали обстріли Тайванської протоки бойовими артилерійськими снарядами. Хоча Китай стверджує, що це всього лише навчання, тим часом Тайвань щойно підняв винищувачі з авіабази Chiayi Air Base", - пише журналіст, посилаючись на джерела.

Зазначимо, що борт Ненсі Пелосі, за даними радарів, все ближче наближається до Тайваню. За пересуванням літака вже спостерігають більш як 50 тисяч осіб.

Напруга зростає

Також стало відомо, що китайські бойові кораблі стежать за американською авіаносною ударною групою на чолі з атомним авіаносцем CVN 76 Ronald Reagan.

Разом з тим Китай закрив Тайванську протоку і продовжив "навчальну стрільбу" за допомогою артилерії та РСЗВ. Також місцеві ЗМІ зафіксували перекидання РСЗВ у провінцію, яка знаходиться всього в 180 км від Тайваню.

Тайвань розгортає ППО - ЗМІ

"Тим часом Тайвань щойно розгорнув системи протиповітряної оборони в міжнародному аеропорту Таоюань, цивільному об'єкті", - пише ізраїльське ЗМІ "Terror Alarm".

Нагадаємо, запланований візит Пелосі на Тайвань серйозно загострив напруженість між Китаєм і США. Офіційний Пекін вимагає скасувати поїздку, оскільки вважає її втручанням у внутрішні справи Китаю. Вашингтон побоюється, що літак з американською делегацією взагалі можуть збити.

У зв'язку з цим США направили до берегів Тайваню авіаносець, а Пекін погрожує острову тим, що йому "доведеться відчути гнів", якщо Пелосі все-таки відвідає цю територію.

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