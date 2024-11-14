Тайсон провел битву взглядов с Полом перед боем в Техасе: видео

Бой Пол – Тайсон состоится 15 ноября в штате Техас. Они выйдут в ринг на "AT&T Стэдиум". Ориентировочно поединок начнется в 22:00 по местному времени, когда в Киеве уже будет 6 часов утра субботы.

Бой будет иметь статус официального. Поединок продлится 8 раундов по 2 минуты каждый. Тайсон появится на ринге впервые с 2020 года, когда провел выставочный бой против Роя Джонса. Этот поединок завершился ничьей, а в андеркарде Пол дебютировал в качестве боксера.

С тех пор блогер провел 10 боев, в которых одержал 9 побед. В частности, 6 раз американец побеждал нокаутом. Тайсон и Пол спокойно вели себя во время битвы взглядов, избежав привычных для таких моментов провокаций.

Кто такой Майк Тайсон

Уроженец Бруклина, один из самых узнаваемых боксеров всех времен. На профессиональном уровне дебютировал в марте 1985 года. Последнее сражение провел в 2005-м.

Спустя год после появления в профессионалах завоевал первый титул. В 1987-м к поясу WBC добавил чемпионские звания по версиям WBA и IBF, а еще год спустя – титул The Ring. В 1987–1990 гг. был абсолютным чемпионом мира. Победил 11 бойцов за титул чемпиона мира в хевивейте.

Имел проблемы с наркотиками и законом на пике карьеры, сидел в тюрьме за изнасилование и избиение людей. Впоследствии прошел реабилитацию, стал веганом и принял ислам. Собрал коллекцию камео в голливудских лентах ("Крокодил Данди в Лос-Анджелесе", "Рокки Бальбоа", "Похмелье в Вегасе").