Тайські рятувальники не будуть використовувати субмарину Ілона Маска

Апарат назвали "недоцільним" для даної рятувальної місії

Влада не будуть користуватися мініатюрною субмариною, яку надав голова Tesla і SpaceX Ілон Маск. Про це заявив керівник центру координації рятувальних робіт за визволення підлітків з печери в Таїланді Наронгсак Осатанакорн, передає The Guardian.

Так, він зазначив, що цей апарат "недоцільний" для даної рятувальної місії.

Зазначимо, раніше Ілон Маск запропонував Таїланду свою допомогу у порятунку дітей, які опинилися в пастці в затопленій печері.

Пізніше Ілон Маск показав відеозапис міні-субмарини і повідомив, що субмарина достатньо легка, щоб переносити двох водолазів і досить маленька, щоб мати можливість пройти через вузькі проходи, а також надзвичайно щільна.

Testing underwater in the pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2018

Нагадаємо, у Моз Таїланду заявили, що дітям, яких рятувальники звільнили із затопленої печери доведеться провести як мінімум тиждень на карантині в лікарні, так як аналізи крові показали ознаки інфекції.

Сьогодні, 10 липня, розпочався третій етап операції з порятунку дітей в Таїланді, група дайверів вже зайшла в затоплену печеру.

Як відомо, група з 12 осіб, у віці від 11 до 16 років, і їх тренер 23 червня вирушили після тренування в гірський парк, де вирішили відвідати печеру. Однак печеру затопило і вони виявилися заблокованими в ній.