В Таиланде взорвался склад пиротехники: 10 погибших и более 100 раненых

В субботу, 29 июля, на юге Таиланда взорвался склад с пиротехникой, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и более 100 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
Взрыв произошел в провинции Наратхиват, местные власти сообщают, что из-за взрыва повреждено более 100 домов в радиусе 500 метров, по меньшей мере 118 человек ранены.
Кроме этого сообщается, что под завалами все еще находятся люди.
В этот же день взрыв прогремел и на фабрике фейерверков на юге Индии, в районе там погибли восемь человек и несколько получили ранения.
А в 2018 году, тоже в Индии, на складе фейерверков в промышленной зоне Бава на окраине Дели произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек, среди которых 10 женщин. Выбраться удалось только двум работникам - они прыгнули с крыши трехэтажного здания и получили переломы ног.
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