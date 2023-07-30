В Таиланде взорвался склад пиротехники: 10 погибших и более 100 раненых

Взрыв произошел в провинции Наратхиват, местные власти сообщают, что из-за взрыва повреждено более 100 домов в радиусе 500 метров, по меньшей мере 118 человек ранены.

Кроме этого сообщается, что под завалами все еще находятся люди.

Пожары на складах фейерверков

В этот же день взрыв прогремел и на фабрике фейерверков на юге Индии, в районе там погибли восемь человек и несколько получили ранения.

А в 2018 году, тоже в Индии, на складе фейерверков в промышленной зоне Бава на окраине Дели произошел пожар, в результате которого погибли 17 человек, среди которых 10 женщин. Выбраться удалось только двум работникам - они прыгнули с крыши трехэтажного здания и получили переломы ног.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.