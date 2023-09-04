На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали за сутки около 250 окупантов

Отмечается, что артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1328 огневых задач.

За последние сутки на этом участке фронта потери противника составили 249 человек, из которых: безвозвратные - 76, раненые - 170, пленные - 3.

Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили еще 20 единиц военной техники российских захватчиков, а именно:

1 танк,

2 ББМ,

5 артиллерийских систем и минометов,

1 ПТРК,

1 БПЛА,

10 единиц автомобильной техники,

1 единица специальной техники.

Также на это направлении нашими бойцами были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

"Всего за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 688 обстрелов, нанес 19 авиаударов", - рассказал Тарнавский.

Ситуация на фронте 3 сентября

По данным Генерального штаба по состоянию на вечер 3 сентября, Силы обороны продолжают вести контрнаступление на Мелитопольском направлении. Между тем, российские оккупанты ведут безуспешные попытки наступления на трех направлениях. Всего т течение суток состоялось более 25 боевых столкновений.

Как сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, войска РФ на Лимано-Купянском направлении пытаются прорвать оборону ВСУ, особенно в районе Новоегоровки Луганской области - оккупанты хотят пробить так называемый "коридор".