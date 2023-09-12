На Таврическом направлении ВСУ ликвидировали 255 россиян и два склада с боеприпасами

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Мелитопольском направлении. Они наносят российским оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

"Успевали в районах южнее и юго-восточнее Роботиного, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказано в сообщении.

На Авдеевском и Марьинском направлениях продолжают сдерживать наступление российских войск.

За прошедшие сутки враг нанес 16 авиационных ударов, провел 22 боевых столкновения, кроме того, совершил 771 обстрел, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационных ударов вблизи Авдеевки, Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области.

От многочисленных артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15-ти населенных пунктов.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1330 огневых задач.

Общие потери врага составили 255 человек, из них безвозвратные – 55, ранены – 200. Было уничтожено 11 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 1 ББМ, 3 артиллерийские системы и минометы, 1 БпЛА, 4 единицы автомобильной техники.

Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ

За прошедшую неделю украинские военные освободили 4,8 кв. км на Таврическом направлении. В общей сложности ОСУ "Таврия" деоккупировала 256,5 кв. км земель с начала контрнаступления.

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