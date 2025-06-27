"Папочка" Трамп: история прозвища, которое Белый дом превращает в бренд

Прозвище "папочка" для Дональда Трампа возникло во время разговора с Марком Рютте на саммите НАТО. Трамп охотно подхватил эту тему, а Белый дом и его команда активно используют ее для контента в соцсетях и уже запустили мерч.
Подробнее о том, как появилось прозвище, и действительно ли Рютте назвал Трампа "папочкой", – в материале РБК-Украина.
Главное:
Во время саммита НАТО в Гааге 25 июня 2025 президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт между Израилем и Ираном, сравнил его с дракой двоих детей во школьном дворе.
Лидер Белого дома сказал, что страны "бьются вовсю, и их невозможно остановить, пока не дать им подраться две-три минуты" и тогда уже легче вмешаться.
В ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пошутил: "А потом иногда папочке приходится использовать крепкое словцо, чтобы остановить их".
С этой реплики и началась история о шутливом прозвище "папочка" (Daddy) для Дональда Трампа.
Судя по заявлениям Трампа, он с удовольствием подхватил свое новое прозвище.
"Он (генсек НАТО Марк Рютте, - ред.) меня любит, думаю, он меня любит. Если нет, то я вам скажу. Я вернусь и сильно его ударю, ладно? Очень нежно", – так президент США отшутился на пресс-конференции относительно слов генсека НАТО.
Трамп также отметил, что Рютте сказал "очень ласково": "Папочка, ты мой папочка!" (Daddy, you are my Daddy!), подчеркивая, что не воспринимает это как оскорбление, а даже с позитивом принимает такое обращение.
Администрация президента США быстро подхватила прозвище и начала активно его использовать.
Белый дом опубликовал короткое видео о визите Трампа на саммит НАТО в Гааге, которое сопровождается песней Ашера "Daddy's Home" ("Папочка дома").
Это откровенный трек, в котором певец обращается к своей любимой, а "папочка" – ролевой образ для мужчины без всякого отношения к родительским чувствам.
Видео было распространено на официальных аккаунтах Белого дома в социальных сетях, в частности в X, с подписью "Папочка дома".
Кроме того, команда Дональда Трампа запустила в продажу мерч – футболку с надписью "DADDY" и изображением президента США.
Также футболки в красном цвете с надписью "DADDY" и портретом Трампа доступны на фандрейзинговом портале республиканцев WinRed по цене 35 долларов.
Скриншот winred.com
После того, как прозвище президента США стало вирусным, генсек НАТО Марк Рютте объяснил, что не имел цели буквально называть Трампа "папочкой".
Он отметил, что его выражение касалось роли США в отношениях с Европой – как отца, к которому обращаются за поддержкой.
"Я сказал, что иногда в Европе я слышу, как страны спрашивают: "Эй, Марк, США останутся с нами?" И я сказал, что это немного напоминает маленького ребенка, который спрашивает своего отца: "Эй, ты все еще остаешься с семьей? Поэтому в этом смысле я употребил слово "папочка" – не то чтобы я называл президента Трампа папой", – объяснил Рютте.
При этом некоторые политики выразили недовольство чрезмерной комплиментарностью генерального секретаря Альянса по отношению к лидеру Белого дома.
Как пишет Politico, некоторые европейские чиновники в частных разговорах признавались, что поведение Рютте вызвало у них дискомфорт. Собеседники издания назвали такую лесть в адрес Трампа чрезмерной.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО неоднократно хвалил президента США.
В частности, Марк Рютте утверждал, что Дональду Трампу удалось вывести из тупика сложную ситуацию между Украиной и Россией. Он выразил мнение, что только Трамп мог добиться такого результата.
При подготовке материала использовались: публикации Independent, Politico, страница Белого дома в Х, сайт WinRed.
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