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Не хватает людей? В Татарстане РФ на военных заводах будут работать дети с 14 лет

Фото: Дроны-камикадзе "Шахед" (defence-ua.com)
Автор: Вадим Ребрина

Правительство Татарстана, РФ, подготовило новую "программу содействия занятости молодежи", которая должна упростить трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

Согласно публикации, власти Татарстана озабочены тем, что молодежь в республике все чаще предпочитает "обучение по программам общего, среднего профессионального и высшего образования" вместе того, чтобы идти работать.

Поэтому новая "программа содействия занятости" призвана упростить трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 14–18 лет, а также содействовать занятости подростков из "семей, находящихся в социально опасном положении".

Отдельными пунктами в ней указано "содействие занятости молодежи в возрасте до 35 лет в сельском хозяйстве» и «на предприятиях оборонно-промышленного комплекса".

Российское издание приводит официальную статистику, согласно которой сейчас в республике более 1 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

2 апреля Украина атаковала дронами завод по производству "Шахедов" в Татарстане

Российские СМИ 2 апреля сообщили, что дроны атаковали предприятия в Татарстане. Речь шла о предприятиях в Елабуге и Нижнекамске. Прокремлевские СМИ утверждали, что в Елабуге один БПЛА ударил в завод, а два - в общежитие.

По данным источника РБК-Украина, целью атаки был завод по сборке "Шахедов", которые россияне маркируют под "Герань-2". Это была операция ГУР.

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