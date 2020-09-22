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Тарифи на залізничні перевезення має встановлювати незалежний регулятор, - експерт

Автор: РБК-Україна

Встановленням тарифів на перевезення залізницею має займатись незалежний регулятор, що забезпечить їх обгрунтованість.

Про це заявила ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

"Безумовно, потрібен незалежний регулятор. Так само, як це є, наприклад, по транспортуванню газу, так само це потрібно для транспортування залізницею", - впевнена Ляпіна.

За її словами, також необхідно провести реформу тарифу, щоб не включати до нього те, що не стосується безпосередньо залізничних перевезень.

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Експерт пояснила, що до складу тарифу не має входити утримання непрофільних активів, які є на балансі УЗ.

"Реформа тарифу все одно має бути проведена, від неї нікуди не подінешся. Регулятор має потім працювати з монопольними складовими цього тарифу. Але якщо в цей тариф навішати знову спеціальні лікарні, якісь соцпослуги, санаторії і ще щось, то це нікому не дасть відповідь на питання, так що ж таке залізничні перевезення", - пояснила Ляпіна.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі вирішить створення незалежного регулятора - Національної комісії, яка здійснюватиме державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ).

Верховній Раді вже зареєстрований відповідний законопроект - "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту" (№3927).

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