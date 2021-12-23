RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Тарифи на воду в Києві зростуть на 20%. Скільки потрібно платити з 1 січня

Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила підвищення тарифів для "Київводоканалу". З 1 січня кияни платитимуть на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 20% більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначили в прес-службі, встановлення НКРЕКП нових тарифів зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), які становитимуть в цілому 30,38 грн за 1 кубометр, з них:

  • - централізоване водопостачання 16,164 грн/кубометр з ПДВ;
  • - централізоване водовідведення 14,22 грн/ кубометр з ПДВ.

"Витрати на середньостатистичну сім’ю із 3 осіб, які протягом місяця споживають в середньому 6,5 куб. м холодної води, зростуть на 32,50 грн", - йдеться в повідомленні.

Загалом НКРЕКП 22 грудня переглянула тарифи для 45 водоканалів.

Нагадаємо, на початку грудня 2021 року найбільш ймовірними українці вважали зростання тарифів на газ і тепло (72%) та загострення економічної кризи (67%).

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарифи