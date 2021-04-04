Тарифи і субсидії: що зміниться у квітні

Ринкові ціни на газ

Постанова Кабміну про заморожування цін на газ для населення на рівні 6,99 гривень за кубометр діяло тільки до 31 березня. Однак повернення до ринкових цін майже нічого не змінить для споживачів. Майже всі постачальники газу встановили ціну на газ для населення у квітні на колишньому рівні.

Кілька компаній встановили ціни дещо нижчі 6,99 гривень за кубометр - до 6,70 гривень. Серед них і державна компанія "Нафтогаз", яка з січня продає газ населенню за 6,86 гривень.

При цьому в Україні готують "річний продукт", і постачальники газу з 1 травня будуть зобов'язані пропонувати ціну на газ на 12 місяців.

Тарифи на опалення і гарячу воду

Після зростання цін на комуналку на початку року уряд підписав з Асоціацією міст України меморандум про заморожування тарифів на опалення і гарячу воду кінця опалювального сезону. "Нафтогаз" вже надав підприємствам теплокомуненерго відстрочку на частину платежів за природний газ. При цьому джерело погашення боргів, які виникнуть у виробників тепла, поки не визначений.

Тарифи на електроенергію

Електроенергія різко подорожчала для населення з 1 січня 2021 року, коли Кабмін встановив ціну на перший квартал. Однак наприкінці березня уряд вирішив зафіксувати тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 гривень за 1 кВт·год ще на один місяць. Ціна буде діяти до 1 травня 2021 року.

Субсидії

До закінчення опалювального сезону змін у призначенні субсидій не відбудеться. Однак Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів про зміну порядку надання житлових субсидій населенню. Документом передбачається подача заяв і декларацій в травні 2021 року.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту, в травні 2021 року призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний період) здійснюється тільки після подання нових заяв про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Згідно з документом, протягом травня - вересня 2021 року документи, необхідні для призначення житлової субсидії, приймаються від громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, крім визначених способів їх подачі, також у паперовому вигляді.

Крім того, Міністерство соціальної політики України розрахує субсидії на наступний опалювальний сезон після введення для постачальників газу населенню обов'язкового "річного продукту".