Тарифи на паркування авто в Україні стануть більш гнучкими

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. Постанова дозволить органам місцевої влади встановлювати ринкові тарифи.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 28 жовтня.

Документом передбачається враховувати при встановленні тарифу на послуги з користування майданчиками для платного паркування інвестиційну складову.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, діючі підходи щодо формування тарифів, а саме жорстка прив’язка тарифів до витрат на облаштування і утримання паркувальних майданчиків, відсутність інвестиційної складової у тарифі, позбавляє міста можливості ефективно розвивати паркувальний простір.

Діючі норми також не давали реалізовувати заходи зі зменшення навантаження на вулично-дорожню мережу міста у робочі дні шляхом гнучкого регулювання вартості послуг паркування в різних зонах, на окремих вулицях, в різні дні тижня та час, а також вводити на окремих паркінгах прогресивний тариф з метою стимулювання людей до короткострокового паркування.

Натомість нинішній витратний спосіб формування тарифів жодним чином не враховує попит та пропозицію щодо паркувальних місць і створює суттєві перепони на шляху залучення інвестицій для будівництва перехоплюючих, підземних, надземних, багаторівневих паркінгів, зазначають автори документу.

Так, наприклад, витрати на облаштування та утримання майданчиків для платного паркування, розташованих у крайній правій смузі проїзної частини вулиці, можуть бути однаковими як у самому центрі міста, так і на його околиці, але ж попит на користування паркувальними місцями на цих майданчиках буде кардинально відрізнятись.

"Отже, можливість врахування у тарифі інвестиційної складової та гнучке регулювання вартості паркувальних послуг дасть змогу оптимізувати завантаження наявних паркувальних місць та забезпечити розвиток паркувального простору", - йдеться в документі.

Нагадаємо, у 2018 році в Україні набули чинності нові правила паркування автомобілів. Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів" ухвалила Верховна рада.

Відзначимо, у 2018 році Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропонувало заборонити організацію парковок для автомобілів усередині нових житлових кварталів.