Тарифи на комуналку: як виросли ціни за останній рік

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2020 рік зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ - на 56,3%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, тарифи на утримання і ремонт житла за рік зросли на 3,4%, на водопостачання - на 18,5%, на каналізацію - на 16,5%, на утримання житла та прибудинкових територій - на 2,7%, на природний газ - на 56,3%.

Водночас тарифи на гарячу воду і опалення знизилися за рік на 2,2%, вартість електроенергії не змінилася.

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в листопаді 2020 року склали 22,1 млрд грн, що в два рази більше, ніж у жовтні (11,0 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. З початку року інфляція склала 5,0%.

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.