Тарифи на комуналку: що зміниться для українців у травні

Річні ціни на газ

З 1 травня всі постачальники газу населення зобов'язані запропонувати споживачам річні тарифи. Компанії-постачальники вже оприлюднили свої ціни, які діятимуть до 30 Квітня 2022 року.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр, що на 1,10 гривень дорожче, ніж у січні - квітні (6,86 гривень).

Кілька постачальників встановили тариф нижче, ніж у "Нафтогазу".

Крім того, компанія "ЙЕ Енергія" і 16 компаній, які працюють під загальним брендом "твій Газзбут", встановили ціну на рівні 7,99 гривень за кубометр, що на 1 гривню дорожче, ніж на початку року (6,99 гривень).

Ціни інших постачальників вище.

Тарифи на гарячу воду

Після зростання цін на комуналку на початку року уряд підписав з Асоціацією міст України меморандум про заморожування тарифів на опалення та гарячу воду кінця опалювального сезону. "Нафтогаз" надав підприємствам теплокомуненерго відстрочку на частину платежів за природний газ. При цьому джерело погашення боргів, які виникнуть у виробників тепла, поки не визначено.

Крім того, новий глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що Кабінет Міністрів України продовжив режим покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів в частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго. За цей час має вирішитися питання боргів.

Разом з тим "Нафтогаз" знову підвищив ціну газу для підприємств теплокомуненерго, які постачають гарячу воду і тепло населенню. Ціна газу встановлена на рівні 8325 гривень (з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування) за 1 тис.куб. м, що на 6,4% більше, ніж у квітні (7827 гривень).

При цьому НКРЕКП поки не приймала рішень про підвищення тарифів підприємств теплокомуненерго на гарячу воду для населення.

Тарифи на електроенергію

Електроенергія різко подорожчала для населення з 1 січня 2021 року, коли Кабмін встановив ціну на перший квартал. Однак потім уряд двічі переносив термін дії тарифів - спершу до кінця квітня, а потім до кінця червня. В результаті тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 гривень за 1 кВт·год зафіксований до 30 Червня.