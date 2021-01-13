Тарифи на комуналку: як змінилася вартість за останні 10 років

Державна служба статистики України оприлюднила дані про споживчі ціни на товари та послуги в грудні 2020 року в порівнянні з груднем 2010 року. За останні десять років загальна інфляція склала 187,5%, тобто ціни зросли майже у 2,9 рази.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

Водночас житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 513,2% (більш ніж у шість разів), алкогольні напої, тютюнові вироби - на 326,0%, транспорт - на 219,8%, освіта - на 180,9%, охорона здоров'я - 164,7%, ресторани і готелі - на 161,3%, різні товари та послуги - на 160,8%,

Продукти харчування та безалкогольні напої за десять років подорожчали на 151,1%, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла - на 106,6%, відпочинок і культура - на 102,2%, зв'язок - на 76,0%, одяг і взуття - на 44,8%

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. З початку року інфляція склала 5,0%.

За даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні по 2020 рік зросли на 13,6%. Найбільше подорожчав газ - на 56,3%.