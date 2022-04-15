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Тарифи на гарячу воду та опалення в Києві не підвищуватимуть до кінця травня

Фото: у Києві до кінця травня заморозили тарифи на гарячу воду та опалення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Київська міська державна адміністрація (КМДА) прийняла рішення заморозити до 31 травня тарифи на гарячу воду та опалення. Ціни залишаться на рівні минулого опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, рішення про замороження тарифів прийнято в умовах воєнного стану, коли жителі столиці опинилися в складному фінансовому становищі. Кличко додав, що вдалося стримати зростання цін на тепло і гарячу воду на рівні минулого опалювального сезону.

При цьому, додав мер, витрати на виробництво гарячої води значно зросли. "Подальше коригування вартості буде залежати від ціни на газ, яка буде встановлена на рівні держави", - уточнив він.

Нагадаємо, до 9 травня у Києві перейменують всі об'єкти, назви яких пов'язані з країною-агресором.

Відзначити, до Києва щодня повертаються до 50 тисяч жителів.

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КиївКМДАТарифи на ЖКГВійна Росії проти України