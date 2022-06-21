Тарифи на газ і тепло залишаться без змін до кінця війни: мораторій прийнятий у першому читанні

Мораторій на підвищення тарифів

Проект закону №7427 стосується мораторію на підвищення тарифів.

Зокрема пропонується встановити, що:

тарифи на послуги розподілу природного газу не підлягають збільшенню;

тарифи на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів не підлягають збільшенню;

ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Законопроектом пропонується встановити заборону постачальникам природного газу проводити будь-які дії з примусу побутового споживача до оплати заборгованості.

Джерела коштів

Раніше Кабінет міністрів подав до Верховну раду проекти законів про заборону підвищувати тарифи на газ, розподіл газу, тепло і гарячу воду під час воєнного стану. Мораторій на збільшення тарифів у 2022 році коштуватиме 264 млрд гривень.

Законопроект №7429 пропонується збільшити доходи спеціального фонду держбюджету на 264,3 млрд гривень. Ці кошти підуть на компенсацію НАК "Нафтогаз України", який зобов'язаний продавати газ за пільговими цінами.

Джерелами коштів для спецфонду держбюджету є дивіденди держкомпаній і надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.