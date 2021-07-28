Тарифи на електроенергію винесуть на засідання РНБО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розгляне питання тарифів на електроенергію для населення. На його думку, для деяких категорій ціни мають бути нижчими за 1,68 гривень за кВт*год.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференція.
"Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію для людей не піднімалися. По-друге, це фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищими. Сильно підміняють поняття, тому що для якихось підприємств щось зростає, але я б тут не говорив би про суспільство", - зазначив Зеленський.
За його словами, українців скоро проінформують про ухвалені рішення.
"Я попросив винести це питання на засідання РНБО на цьому тижні, щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів не буде ... Я вважаю, що у нас є населення, яке не може собі дозволити платити навіть 1,68 гривень. Тому РНБО розглядатиме це питання і розглядатиме можливе зниження ціни на електроенергію для цих категорій населення", - додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що уряд має намір продовжити до 31 серпня дію спеціальних зобов'язань (ПСО) для учасників ринку електричної енергії, щоб до кінця літа діяв тариф на рівні 1,68 гривень за кВт*год.