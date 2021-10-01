Тарифи на електроенергію: скільки платитимемо з 1 жовтня

За розрахунками Міненерго, до 250 кВт·год на місяць споживають близько 80% українських домогосподарств.

Згідно з рішенням уряду, ціни залишаться на рівні 1,68 гривень за 1 кВт·год, якщо обсяг споживання понад 250 кВт·год на місяць. У цьому випадку тариф 1,68 гривень діятиме для всього споживання електроенергії, а не тільки для обсягу, який перевищує 250 кВт·год на місяць.

Постанова уряду передбачає, що фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів діятимуть по 30 Квітня 2022 року включно.

За інформацією РБК-Україна в якості робочого варіанту поки розглядається ще одне зниження тарифу навесні і введення двох "поличок" для розрахунку вартості електроенергії. Тариф на перші 250 кВт·год можуть знизити до 1,2 грн, до 600 кВт·год залишиться тариф 1,68 грн, а якщо споживання буде вище 600 кВт·год, то за весь спожитий обсяг доведеться платити за ринковою ціною без урахування проміжних тарифів.