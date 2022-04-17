Тарифи на електроенергію для населення залишаться без змін до кінця жовтня

Кабінет міністрів продовжив покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів з 30 квітня до 31 жовтня 2022 року. Дія фіксованих тарифів також продовжена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 квітня 2022 р. № 453.

Згідно з постановою, фіксовані тарифи на електроенергію будуть діяти до 31 жовтня 2022 року: до 250 кВт·год (включно, за весь обсяг споживання) - 1,44 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ);

понад 250 кВт·год (за весь обсяг споживання) 1,68 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ). Раніше міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що тарифи на газ і електроенергію для населення в Україні підвищуватися не будуть. Зараз обговорюється механізм, як це забезпечити.