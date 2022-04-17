RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Тарифи на електроенергію для населення залишаться без змін до кінця жовтня

Фото: тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продовжив покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів з 30 квітня до 31 жовтня 2022 року. Дія фіксованих тарифів також продовжена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 квітня 2022 р. № 453.

Згідно з постановою, фіксовані тарифи на електроенергію будуть діяти до 31 жовтня 2022 року:

  • до 250 кВт·год (включно, за весь обсяг споживання) - 1,44 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ);
  • понад 250 кВт·год (за весь обсяг споживання) 1,68 гривень за 1 кВт·год (з ПДВ).

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що тарифи на газ і електроенергію для населення в Україні підвищуватися не будуть. Зараз обговорюється механізм, як це забезпечити.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тарифи