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Тарифні протести: в Полтаві перекрили трасу Київ-Харків

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 18 січня, у Полтаві люди знову вийшли на протести через підвищення тарифів на газ. Вони перекрили трасу Київ - Харків.

Про це повідомляє Telegram-канал "Протест".

Як повідомляється, протестувальники вийшли з вимогою направляти газ українського видобутку виключно на потреби українських споживачів. Вони вважають, що це дозволить зменшити його ціну.

Telegram-канал також опублікував фотографії з місця перекриття траси.

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Фото: протести на трасі Київ - Харків (t.me/ukr_protest)

Нагадаємо, уряд України сьогодні прийняв рішення про зниження цін на газ для українців до 6,99 гривень за кубометр. Така ціна буде як мінімум до кінця березня.

За даними Міненерго, середньозважена ціна газу для населення у січні 2021 року склала 9 618 грн за тисячу кубометрів.

Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи та чим це загрожує".

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