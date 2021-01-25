Тарифні протести: у Львові люди зібралися під обладміністрацією

Сьогодні, 25 січня, у Львові місцеві жителі вийшли на протест проти збільшення вартості комунальних послуг. Люди зібралися під стінами обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє місцеве видання "Четверта студія".

Як повідомляється, на протести вийшло близько 20-30 людей. Вони вимагають направляти газ українського видобутку виключно на потреби українських споживачів.

Зазначимо, з 1 січня в країні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Після цього Україну сколихнули протести, на яких люди вимагали знизити ціни на тарифи.

Фото: протести у Львові (4studio.com.ua)

Після цього, уряд України 18 січня прийняв рішення про зниження цін на газ для українців до 6,99 гривень за кубометр. Така ціна буде як мінімум до кінця березня.

За даними Міненерго, середньозважена ціна газу для населення у січні 2021 року склала 9 618 грн за тисячу кубометрів.

Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі РБК-Україна "Натиснули на газ. Навіщо Кабмін знижує тарифи та чим це загрожує".