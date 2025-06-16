Тарифные надбавки "Укрзализныци" - это путь к коррупции и злоупотреблениям, - эксперт

По его словам, экспортеры рассчитывают логистику, исходя из реальной эффективности маршрутов, инфраструктурных возможностей, близости к портам, сроков доставки.

"Введение надбавок к тарифам - это штраф за рациональность. Это увеличивает себестоимость продукции, снижает конкурентоспособность украинского экспорта, и, в итоге, - подрывает валютные поступления государства", - пояснил он.

В то же время он предупредил, что такая непрогнозируемость тарифов и вмешательство в рыночную логику заставят экспортеров переходить на автоперевозки. Соответственно, это приведет к уменьшению объема перевозок по железной дороге, а это - удар по самой УЗ.

"Сегодняшняя тарифная система и так сложная, но по крайней мере построена на формальной логике. Введение дополнительных "коэффициентов по направлению" - это создание параллельной системы ручного регулирования, что открывает путь к злоупотреблениям, кулуарному лоббированию и коррупции", - подчеркнул Климпуш.

Он отметил, что тревожным является также юридический аспект инициативы: поскольку УЗ - это естественная монополия, она должна устанавливать тарифы, которые отражают фактические расходы. Между тем установление повышающих коэффициентов для определенных портов - это формально дискриминационная практика, нарушение принципов тарифного единства и предмет для антимонопольного расследования.

"Настоящий же мотив этой инициативы УЗ - попытка "перекрестно" финансировать неэффективные порты или не развитые логистические направления за счет тех, кто уже работает. Это классическое перекладывание бремени с плеч государства на плечи бизнеса. Это не реформа, а откат в худшие практики директивной экономики, где решения принимаются без учета последствий, а логистика становится заложником ручного вмешательства", - подчеркнул эксперт.

Климпуш подчеркнул, что для стимулирования развития речных или малозагруженных портов нужно вкладывать инвестиции в инфраструктуру, создавать специальные программы поддержки и компенсировать расходы через бюджет. Зато инициатива УЗ вредит национальным экспортерам, стабильности логистической системы и репутации государства как предсказуемого партнера для бизнеса.

"Сегодня от каждого решения зависит, сможет ли Украина удержать экономику в условиях войны. УЗ должна быть опорой этой стабильности, а не источником дополнительных рисков", - резюмировал эксперт.

ЦТС (https://cfts.org.ua/blogs/ukrzaliznitsya_yak_regulyator_monopolist_i_suddya_v_odniy_osobi_chomu_tarifna_initsiativa_uz_nebezpechna_dlya_ekonomiki_ta_znischue_printsip_tarifno_rivnosti_729)