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Тарифная политика вернулась. Трамп ввел пошлины на товары из Канады

05:45 21.07.2026 Вт
2 мин
Что известно о новых ограничениях?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 50% против Канады. Тариф распространяется на широкий спектр товаров, импортируемых из этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC и Axios.

Несмотря на ввод пошлин, в силу они вступят лишь через 30 дней и вновь знаменуют торговую эскалацию между странами.

В целом информация о пошлинах появилась в ответ на то, что ранее Трамп назвал "неравным обращением" с американскими автомобилями, молочной продукцией и алкоголем.

Тем временем премьер-министр Канады Марк Карни уже отреагировал на это и заявил, что Канада готова "активизировать" торговые переговоры с США в ближайшие недели.

СМИ отмечают, что новые пошлины распространяются на многие товары и продукты, включая даже те, которые включены в действующее соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, более известное как USMCA.

В частности, под ограничения попали как повседневные потребительские товары, такие как вино и хоккейные клюшки, так и промышленные товаров, по типу цемента.

Однако есть и исключения. Экспортные ограничения не распространяются на энергоносители, калийные удобрения, критически важные минералы и рыбу.

"Это последний из серии односторонних торговых действий США, начавшихся с введения ими ряда тарифов в прямое нарушение Соглашения между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой", - написал Марк Карни в соцсети Х.

Также он упомянул "угрозы канадскому суверенитету" со стороны США, вероятно,, имея в виду призывы Трампа сделать Канаду 51-м штатом США.

Тарифы Трампа

Напомним, что в апреле 2025 года Дональд Трамп анонсировал масштабные пошлины почти против всех торговых партнеров США.

Однако в феврале этого года Верховный суд США признал, что введенные Трампом тарифы незаконные. Было установлено, что они превышают полномочия Трампа и поэтому были отменены.

Однако после решения суда президент США заявил, что поднимет все уже действующие тарифы до 15%. По его словам, заключения суда позволяет это делать.

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