Тарифная политика вернулась. Трамп ввел пошлины на товары из Канады

Несмотря на ввод пошлин, в силу они вступят лишь через 30 дней и вновь знаменуют торговую эскалацию между странами.

В целом информация о пошлинах появилась в ответ на то, что ранее Трамп назвал "неравным обращением" с американскими автомобилями, молочной продукцией и алкоголем.

Тем временем премьер-министр Канады Марк Карни уже отреагировал на это и заявил, что Канада готова "активизировать" торговые переговоры с США в ближайшие недели.

СМИ отмечают, что новые пошлины распространяются на многие товары и продукты, включая даже те, которые включены в действующее соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, более известное как USMCA.

В частности, под ограничения попали как повседневные потребительские товары, такие как вино и хоккейные клюшки, так и промышленные товаров, по типу цемента.

Однако есть и исключения. Экспортные ограничения не распространяются на энергоносители, калийные удобрения, критически важные минералы и рыбу.

"Это последний из серии односторонних торговых действий США, начавшихся с введения ими ряда тарифов в прямое нарушение Соглашения между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой", - написал Марк Карни в соцсети Х.

Также он упомянул "угрозы канадскому суверенитету" со стороны США, вероятно,, имея в виду призывы Трампа сделать Канаду 51-м штатом США.