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Тарифы УЗ на грузовые перевозки должны быть разными, потому что себестоимость услуг разная, - эксперт

Фото: тарифы УЗ на грузовые перевозки должны быть разными (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Инициатива "Укрзализныци" по унификации тарифа на грузовые перевозки необоснованна, поскольку себестоимость услуг, которые компания предоставляет перевозчикам, разная.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Владимир Гусак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Следует переходить к справедливой системе тарифообразования, ведь тариф на маршрутные перевозки имеет совсем иную себестоимость. Там задействовано относительно небольшое количество станций. Грузоотправитель формирует поезд, а "Укрзализныци" остается только подать локомотив и вывезти по определенному маршруту. И, конечно, совсем другая себестоимость – когда груз, скажем, металлолома, нужно собирать по одному вагону по всей Украине. И, безусловно, на такие виды перевозок эти тарифы должны быть разными, учитывая их реальную себестоимость", - отметил Гусак.

В то же время он подчеркнул, что украинская экономика не может себе позволить очередной рост грузовых железнодорожных тарифов, который неизбежно ударит по промышленности и приведет к сокращению производства.

"Мы продолжаем настаивать, что сейчас точно не может идти речь о повышении тарифов. Напротив: чтобы дать возможность украинским предприятиям, украинской промышленности, украинскому сельскому хозяйству пережить эти тяжелые времена во время военного положения, надо тарифы снизить. Мы надеемся, что нас услышат другие государственные органы, и там есть положительные сдвиги", – рассказал Гусак.

Напомним, первое полугодие "Укрзализныця" закончила с прибылью почти в 3 млрд грн. Но позже руководитель компании Евгений Лященко заявил, что до конца года компания получит убыток более чем в 2 млрд гривен.

Почему ожидается ущерб, если объемы перевозок постоянно растут, он не объяснил. Зато предложил "гармонизировать" тарифы на грузовые перевозки, которые приведут к очередному удорожанию - после рекордного роста на 70% во время войны.

В свою очередь производители строительных материалов заявили, что в случае гармонизации тарифов стоимость строительных материалов в Украине стремительно вырастет.

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УкрзализныцяТарифы