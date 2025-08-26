Тарифы "Укрзализныци" могут убить экспортные отрасли, - Кудрявцев
Повышение тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци" без улучшения качества услуг чревато выживанием украинских экспортоориентированных отраслей.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудрявцев.
"Укрзализныця постоянно повышает тарифы, не обеспечивая должного уровня сервиса. Бизнес десятилетиями пытается быть услышанным, но ситуация только ухудшается. Из-за этого около 80% грузов, ранее шедших по железной дороге, перешли на автоперевозки", - отметил Кудрявцев.
По его словам, такая политика госмонополии уже привела к снижению объемов перевозок и потере части экспортных возможностей страны. При этом стоимость железнодорожной логистики в Украине является одной из самых высоких в Европе, что снижает конкурентоспособность украинской продукции на внешних рынках.
"Мы видим критическое сокращение производства на предприятиях, которые зависят от железнодорожных перевозок. Это прямое следствие тарифной политики "Укрзализныци", которая не учитывает реальные условия работы бизнеса", - добавил он.
Кудрявцев подчеркнул, что дальнейшее повышение тарифов без системных изменений в подходах к обслуживанию клиентов может привести к окончательному сворачиванию части экспортных производств.
Напомним, "Укрзализныця" отчиталась о рекордных показателях грузоперевозок в мае и июне 2025 года - 16,3 млн тонн и 16,2 млн тонн соответственно. Это самые высокие месячные объемы с начала полномасштабной войны.