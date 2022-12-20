Тарифы на тепло и горячую воду для населения не изменятся. Кабмин выделил компенсацию

"Утвердили также порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепло и горячую воду. О чем идет речь? Правительство передает местным властям 14 млрд грн в виде субвенции", - отметил Шмыгаль.

По его словам, эти средства пойдут на то, чтобы тарифы на тепло и горячую воду для людей остались без изменений, но при этом у предприятий теплоснабжения были средства для бесперебойной работы и ремонтов.

"Мы давали обещание, что правительство будет помогать и поддерживать местные власти. И мы это обещание выполняем", - подчеркнул премьер-министр.