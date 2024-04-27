Тарифы, субсидии и пенсии: будет ли повышение с 1 мая для украинцев

При подготовке использовались сообщения пресс-служба "Нафтогаза", заявление заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля, информация Пенсионного фонда Украины.

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Решение о тарифах на газ и свет. Изменятся ли суммы в платежках

В следующем месяце в Украине не планируется повышение стоимости коммунальных услуг. Часть тарифов "защищена" от изменений мораторием правительства на время войны. Речь идет о теплоснабжении, горячей воде и газе.

Газ

Главный поставщик газа для бытовых потребителей Украины "Нафтогаз" сделал важное заявление, ведь срок действия тарифа "Фиксированный" истекает 30 апреля 2024. Однако компания продлила его еще на 1 год, руководствуясь мораторием.

"Нафтогаз действует в национальных интересах. В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев", – подчеркнул глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Таким образом, фиксированная цена газа для населения будет оставаться на уровне 7,96 грн/куб.м с НДС до 30 апреля 2025 года включительно.

Свет

На фоне сложной ситуации в энергетике из-за российских обстрелов начала распространяться информация о возможном повышении тарифов на свет. Однако окончательного решения пока нет.

Как сообщила заместитель главы Минэнерго Светлана Гринчук, украинское правительство активно работает с партнерами над тем, какую помощь они могут нам оказать, чтобы восстановить поврежденные и разрушенные энергообъекты, чтобы пройти летний и последующий периоды.

"Решение о повышении тарифов сегодня нет, но мы не можем исключать этого, потому что ситуация действительно сложная", – добавила она.

В пятницу, 26 апреля, стало известно, что Кабмин продлил льготную цену на электроэнергию для населения в месяц – до 31 мая (ранее установленный срок истекал 30 апреля 2024).

"Оставляем эту цену без изменений. Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии будет продлено до 31 мая", – заявил премьер Денис Шмыгаль.

Таким образом, как минимум до 31 мая тариф на электроэнергию будет составлять 2,64 грн/кВт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночные часы с 23:00 до 07:00 цена ниже – 1,23 грн/кВт-ч.

Вода

Возможность повышения тарифов на холодное водоснабжение и водоотвод обсуждается более года, но несмотря на неоднократные попытки НКРЭКУ утвердить новые цены, стоимость воды остается на довоенном уровне.

При этом тарифы для каждого водоканала разнятся в зависимости от ряда факторов: доступ к водным ресурсам, стоимость электроэнергии, реагентов и другие аспекты.

Неотопительный сезон. Как будут начислять субсидии

Отопительный сезон в Украине завершился, и платежки стали меньше. Суммы субсидий также уменьшатся, поскольку льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывают исходя из того, что обязательный платеж за коммуналку не должен превышать 15% от совокупного дохода домохозяйства.

Как сообщили в Пенсионном фонде, большинству украинцев, получавших субсидию, с мая она будет переназначена автоматически до 30 апреля 2025 года.

Однако есть несколько категорий, которым нужно будет обратиться с заявлением и декларацией о доходах для получения субсидии:

если жилье арендовано;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Документы можно подать лично в учреждениях ПФУ, также можно отправить заявление и декларацию по почте на адрес ПФУ или онлайн (на сайте или через приложение ПФУ, через портал Дия).

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона субсидия будет назначена с начала этого периода.

Надбавки и повышение пенсий в мае

В следующем месяце украинские пенсионеры могут рассчитывать на надбавки в индивидуальном порядке – по возрасту.

Лица старше 70 лет с пенсией до 10,3 тыс. грн получают следующие доплаты:

300 грн – пенсионеры от 70 до 74 лет;

– пенсионеры от 70 до 74 лет; 456 грн – пенсионеры от 75 до 79 лет;

– пенсионеры от 75 до 79 лет; 570 грн – пенсионеры от 80 лет.

Выплаты начисляются автоматически раз в месяц после достижения пенсионером соответствующего возраста.

Также стоит отметить, что для работающих пенсионеров с 1 апреля начался перерасчет выплат, однако в мае повышенных пенсий еще не будет. Эта категория украинцев получит их "задним числом" из-за особенностей представления отчетности.

Выплаты пересчитают после получения ПФУ информации об уплате единого взноса за I квартал 2024 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования (отчеты принимаются до 10 мая).

Таким образом, в июне работающие пенсионеры получат возросшие суммы пенсионных выплат и компенсацию за предыдущие месяцы.

Перерасчет касается только лиц, имеющих более 24 месяцев стажа. Поскольку надбавка за каждый год стажа составляет 23,61 грн (1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность), минимальная компенсация составит 47,22 грн.