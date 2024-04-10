Пенсионеры могут запросить у ПФУ перерасчет выплат: как это сделать

Перерасчет пенсий в Украине производится ежегодно автоматически, однако получатели выплат могут дополнительно обратиться за индивидуальным перерасчетом при наличии определенных оснований.

Более подробно об условиях для перерасчета пенсии и как подать заявление на пересмотр выплат – в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке использовались: публикации Пенсионного фонда Украины, портала "Дия", сообщения Правительственного портала, закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", постановление Кабмина № 185 от 23 февраля 2024.

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Виды перерасчета пенсии в Украине

Размер пенсионных выплат украинцев вырос в среднем на 8% в марте 2024. Именно тогда был произведен массовый перерасчет – индексация. Такие перерасчеты производятся ежегодно на основании пенсионных дел без дополнительного обращения граждан.

Также автоматически увеличивают размер пенсий в соответствии с изменениями в законодательстве и постановлениями правительства. В частности, из-за повышения прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

для неработающих пенсионеров этот перерасчет проводят со дня, когда установлен размер нового прожиточного минимума;

для работающих лиц пенсионного возраста перерасчет производится со дня увольнения.

Ежегодно в апреле автоматический пересчет производят и пенсионерам, которые продолжают работать.

Условием для этого является приобретение к соответствующей дате 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии или предыдущего перерасчета, или если человек проработал два года после прошлого перерасчета или назначения выплат по возрасту.

Кроме того, каждый гражданин имеет право на перерасчет пенсионных выплат в индивидуальном порядке по заявлению, если есть основания для этого.

Кому могут сделать индивидуальный перерасчет пенсии

Самым распространенным основанием для перерасчета пенсии в индивидуальном порядке является приобретение дополнительного страхового стажа или увеличение размера заработной платы.

Можно выделить следующие условия для пересмотра пенсионных выплат:

увеличение зарплаты;

Человек может подать заявление на перерасчет, если после назначения пенсии по возрасту или инвалидности он свыше двух лет получал более высокую заработную плату, чем та, по которой была начислена пенсия. То же касается и минимальной пенсии, если ее назначили при недостатке страхового стажа.

дополнительный страховой стаж;

Если человек вышел на пенсию с неполным страховым стажем и продолжил работу, то каждые два года работы ему могут производить перерасчет выплат с учетом нового стажа.

В то же время, если такой человек после выхода на пенсию работал и приобрел стаж, достаточный для назначения полной пенсии, то перерасчет можно провести сразу. В таком случае нет необходимости ждать два года после предыдущего перерасчета.

Фото: пенсионеры могут подать заявление на перерасчет выплат онлайн и лично (freepik.com)

предоставление документов о стаже или заработке, которые не были учтены при начислении пенсии;

установление надбавок, повышений, доплат (к примеру, военные пенсии, пенсии за особые заслуги, почетные звания и т.п.);

повышение по заявлению участника боевых действий;

потеря кормильца;

выезд на постоянное место жительства за границу;

возобновление выплаты пенсии;

выплата части пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном государственном содержании;

доплата пенсии по доверенности, срок действия которой больше одного года, через каждый год такой доверенности.

Как подать заявление: список необходимых документов

При наличии вышеупомянутых оснований для индивидуального перерасчета пенсионер может обратиться в местные органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) лично или подать заявление на пересчет онлайн через портал электронных услуг ПФУ или через Единый государственный портал "Дия".

Срок перерасчета составляет до 1 месяца. Если пенсионер обратился до 15 числа включительно, то перерасчет будет произведен с первого числа месяца подачи заявления. Если после 15 числа – с первого числа следующего месяца.

Личное обращение в органы ПФУ

Документы, необходимые для осуществления индивидуального перерасчета:

Заявление о перерасчете. Паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины. Документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Трудовая книжка или другие документы, подтверждающие трудовую деятельность/страховой стаж до 1 января 2004.

В случае отсутствия трудовой книжки или соответствующих записей в ней можно предоставить другие документы о стаже (справки с работы, выписки из приказов, сведения о выдаче зарплаты и т.п.). В этих документах должна быть информация о периодах работы человека, подписи работодателя, печать предприятия.

Также подтвердить стаж работы можно с помощью профсоюзных билетов с отметками об уплате членских взносов, справок страховых взносов.

Как подать документы на перерасчет пенсии онлайн

На Портале электронных услуг ПФУ есть возможность подать заявление на индивидуальный перерасчет в электронном виде. Для этого нужно иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП).

после входа в личный кабинет с помощью ЭЦП в разделе "Пенсионерам" необходимо выбрать пункт "Заявление на перерасчет пенсии";

заполнить атрибуты заявления (указать орган ПФУ, личные данные, место регистрации и проживания, вид перерасчета);

выбрать (при необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления;

указать желаете ли получить электронное или бумажное пенсионное удостоверение;

добавить скан-копии документов, обязательных для заявления, и дополнительно тех документов, которые пользователь считает необходимым;

сформировать заявление;

подписать заявление ЭЦП и отправить его в орган ПФУ.

Скриншот portal.pfu.gov.ua

По результатам рассмотрения заявления должно поступить уведомление на электронную почту или в личный кабинет Портала электронных услуг ПФУ (пункт "Распоряжение о назначении/перерасчете пенсии" в разделе "Моя пенсия").

Перерасчет пенсий 2024. Кто получит повышенные выплаты

Украинским пенсионерам произвели автоматический перерасчет выплат с 1 марта 2024 во время индексации.

Пенсии выросли в среднем на 8% (размер повышения – от 100 до 1500 грн) для неработающих пенсионеров, пенсионеров силовых ведомств, "чернобыльцев" с инвалидностью, получателей пенсий по инвалидности среди военнослужащих, получателей пенсий по инвалидности из-за производственных травм или профессионального заболевания.

Кроме того, правительство гарантировало минимальные выплаты в зависимости от возраста и приобретенного стажа. Так, неработающим пенсионерам в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем (30/35 лет у женщин и мужчин соответственно) – с 1 марта пенсия не может быть ниже 3 370 грн. Пенсионерам до 70 лет со стажем 30/35 лет – не ниже 2 980 грн, пенсионерам от 70 до 80 лет со стажем 30/35 лет – не ниже 3 240 грн.

С 1 апреля 2024 состоялся автоматический перерасчет тем пенсионерам, которые работают и приобрели 24 месяца страхового стажа после прошлого перерасчета/назначения пенсии, или проработали с того момента по меньшей мере 2 года.

При этом следует отметить, что данный перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за первый квартал 2024 (срок подачи отчетов – до 10 мая).

Таким образом, работающие пенсионеры получат повышенные выплаты с доплатой за предыдущие месяцы, ориентировочно в июне 2024.