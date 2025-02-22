Тарифы США на нефть: в Goldman Sachs подсчитали убытки для иностранных производителей
Предложенный Дональдом Трампом 10% тариф на нефть в США может стоить иностранным производителям 10 млрд долларов в год. Причиной является зависимость канадской и латиноамериканской тяжелой нефти от американской переработки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство напомнило, что в марте президент США Дональд Трамп планирует ввести 25% пошлину на мексиканскую нефть и 10% пошлину на канадскую нефть, что является задержкой с его первоначальным предложением.
Несмотря на это, по прогнозу инвестиционной компании Goldman, США останутся главным пунктом назначения для тяжелой нефти, ведь передовые возможности переработки и низкие затраты продолжают делать американских нефтепереработчиков наиболее конкурентоспособными покупателями.
По оценкам Goldman, цены на легкую нефть должны вырасти на 50 центов за баррель, чтобы сделать среднюю нефть с Ближнего Востока более привлекательной для азиатских переработчиков нефти. Это связано с тем, что нефтепереработчики США на побережье Мексиканского залива отдают предпочтение отечественной легкой нефти перед импортируемой средней нефтью.
По оценкам инвестиционного банка, американские потребители столкнутся с ежегодными затратами на тарифы в размере 22 млрд долларов, в то время как правительство получит 20 млрд долларов дохода.
Между тем, отметили в Goldman, нефтепереработчики и трейдеры могут получить выгоду в размере 12 млрд долларов США, связав американскую легкую нефть со скидкой и иностранную тяжелую нефть с премиальными прибрежными рынками.
Брокер отметил, что Канада, - крупнейший экспортер нефти в США, - скорее всего, продолжит экспортировать 3,8 млн баррелей в сутки по трубопроводам. При этом цены снизятся, чтобы компенсировать влияние тарифов.
В то же время, 1,2 млн баррелей в сутки морского импорта тяжелой нефти из Канады и стран Латинской Америки, включая Мексику и Венесуэлу, будут снижены для компенсации пошлины. Это обеспечит непрерывный поток нефти в Соединенные Штаты.
Хотя тарифы могут изменить торговые потоки, в Goldman подчеркнули, что канадские производители, как "захваченные продавцы" с ограниченным количеством альтернативных покупателей, будут вынуждены взять на себя большую часть тарифного бремени за счет ценовых скидок, чтобы оставаться конкурентоспособными на американском рынке.
Таможенная война США
Напомним, 30 января Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на импорт из Канады и Мексики. Причинами он назвал большой поток наркотика фентанил и субсидии, которые США предоставляют соседним странам в виде дефицита.
Решение о введении пошлины на импорт канадской нефти будет зависеть от мировой цены на нефть.
Однако впоследствии Трамп отсрочил до марта введение тарифов. Причиной стало обещание правительств этих стран усилить безопасность на границах с США.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.