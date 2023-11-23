Тарифы, налоги, расходы и зарплаты нардепов. Главное из интервью Роксоланы Пидласой

Три закона для получения 1,5 млрд евро

Украина для финансирования госбюджета до конца года ожидает получить 900 млн долларов от МВФ и еще транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,5 млрд евро.

Но для получения средств от ЕС, по ее словам, Украине нужно будет принять три закона - о независимости САП, закон об криминализации контрабанды и закон об усовершенствовании процесса отбора судей (№10140).

По закону о контрабанде еще идет дискуссия.

"Налоговый комитет и Минфин пытаются найти компромисс между требованием европейцев и видением бизнеса. Возможно, он будет состоять в повышении границ, с которых начинается криминализация контрабанды всех товаров. Может быть, в отсрочке вступления в силу данной нормы. Я думаю, нужно определить, какой формат этого законопроекта был бы для нас приемлем и предложить Еврокомиссии все же зачесть (выполнение условия, - ред.) в таком виде", - сказала Пидласа.

Налоговый комитет и Минфин пытаются найти компромисс между требованием европейцев и видением этого закона украинским бизнесом.

Покупательная способность не снизится

Расходы на социальные нужды в 2024 году увеличатся на 2,5%, но существенно на покупательной способности это не отразится.

"Честно, пожалуй, говорить было бы, что покупательная способность, по крайней мере, не снизится", - сказала Пидласа.

Тарифы и налоги поднимать пока не планируют

Тарифы для населения и налоги в следующем году поднимать пока не планируют.

"Я не думаю, что будет какое-то увеличение налогов. По крайней мере это не планируется", - заявила Пидласа.

Нет оснований ожидать и введения налога на самозанятых лиц.

"Сейчас нет жесткого условия о повышении тарифов для населения ни в одном документе (о финансировании со стороны МВФ и ЕС, - ред.). Я думаю, что в этот отопительный сезон мы 100% проходим без какого-либо повышения. Дальше будем вести переговоры", - сказала Пидласа.

Она отметила, что действует мораторий на повышение тарифов на газ и горячую воду до конца войны и еще на 6 месяцев после нее.

"Я думаю, что отменить его будет очень сложно - практически невозможно", - отметила она.

"Идиотское" соревнование с местной властью

Местные власти, которые заявляют о потерях от перераспределения НДФЛ в пользу госбюджета, похоже живут в другой Украине, считает Пидласа.

"Пока они подсчитывают, какие потери общин, мы подсчитываем, как обеспечить 17 триллионов гривен бюджетного запроса Минобороны на Вооруженные силы Украины. Это более чем в 5 раз превышает текущие расходы бюджета и почти в 9 раз превышает внутренний ресурс государства, который может быть направлен на оборону", - заявила депутат.

"Мы не считаем, сколько государство якобы теряет, когда перечисляет трансферты органам местного самоуправления. Мы не считаем, сколько средств, которые мы передаем, не обеспечены реальными расходными возможностями городов", - подчеркнула Пидласа.

Претензии местных властей сегодня неуместны, убеждена нардеп, и считает, что ситуация выглядит как "идиотское соревнование" между местной и центральной властями.

Из-за НБУ сократились расходы на восстановление

Сокращение перечисления в госбюджет от прибыли Нацбанка до 17,7 млрд гривен было неожиданным и для Минфина и для депутатов. Это стало причиной сокращения расходов на восстановительные работы.

"Национальный банк пользуется полной независимостью от всех органов власти, в том числе от Верховной рады. Хотя они отчитываются в Верховной раде. Но, тем не менее, я не знаю, что там произошло. Но, кстати, это одна из причин, почему все восстановление порезали - просто не из чего финансировать. По сути деньги Нацбанка в этом году финансировали половину Фонда ликвидации, а еще половину - активы национализированных в 2022 году российских банков", - заявила Пидласа.

Почему поднимут зарплаты народным депутатам

Зарплаты депутатов увеличиваются автоматически, потому что они привязаны к прожиточному минимуму.

"Я лично подавала правку о том, чтобы заморозить все выплаты народным депутатам на уровне 2023 года. Потому что это справедливо, и соответственно не пришлось бы увеличивать фонд оплаты труда нардепов. Это программа, которая называется "осуществление законотворческой деятельности Верховной рады", - заявила Пидласа.

Она подчеркнула, что депутаты из разных партий не поддержали эту идею.

"Причем во всех партиях, кроме ОПЗЖ, у которых "дворцы золотые", были люди, которые говорили, что живут на зарплату и не имеют финансовой подушки безопасности", - сказала Пидласа.

Критической проблемы для бюджета 2024 года пока нет

Какой-либо критической проблемы для бюджета 2024 года пока нет.

"Скорее всего, Конгресс примет бюджет с помощью для нас. То, что сейчас разгоняют "зраду" о том, что они приняли промежуточный бюджет без помощи Украине... Но нам не нужна была помощь на три месяца, нам нужна помощь на весь год. Работа продолжается с обеими партиями в Конгрессе. Есть, скажу так, надежда, что все будет хорошо", - считает Пидласа.