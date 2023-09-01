Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября

Тарифы на услуги ЖКХ

Украинские власти пока не видят предпосылок для повышения тарифов на коммунальные услуги. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что регионам предоставили субвенции на 92 млрд гривен. Кроме того, сейчас фиксируется прирост доходов в местных бюджетах.

"То есть средств на местах достаточно, в том числе для того, чтобы поддерживать собственные коммунальные предприятия и не повышать сейчас тарифы", - отметил он.

Таким образом, тарифы в сентябре остаются прежними:

свет - 2,64 гривны за кВт*ч (при наличии двухзонного счетчика с 23:00 до 07:00 экономия 50%)

- 2,64 гривны за кВт*ч (при наличии двухзонного счетчика с 23:00 до 07:00 экономия 50%) холодная вода - в зависимости от поставщика (от решения поднять на 30% отказались)

Что касается горячей воды, распределения газа и отопления, в отношении них действует тарифный мораторий. То есть цены зафиксированы до конца военного положения и на 6 месяцев после.

Отметим, недавно Кабинет министров продлил действие специальных обязательств на газовом рынке до апреля 2024 года. Это означает, что тарифы на тепло в отопительный сезон повышаться не будут.

Крупнейший поставщик газа для населения " Нафтогаз Украины" с долей рынка в 98% также держит тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр.

Пенсии

Согласно графику, повышения пенсий до конца года ждать не стоит. Следующая плановая индексация запланирована на весну 2024-го.

При этом пенсии могут вырасти с 1 января 2024 года, если в государственный бюджет заложат рост прожиточного минимума с нынешних 2093 гривен.

В то же время повышение в сентябре возможно, если, например, положен перерасчет за сверхнормативный стаж, полученный после выхода на пенсию. Отметим, за перерасчетом следует обращаться в органы Пенсионного фонда.

Кроме того, если в августе-сентябре пенсионер достиг 70-ти, 75-ти или 80-летнего возраста, он может рассчитывать на доплату. Соответственно, положены следующие надбавки: 300, 456 или 570 гривен в месяц.

Сокращение соцвыплат

Это может коснуться некоторых категорий внутренне перемещенных лиц. Например, если после 1 августа 2023 они потратили крупную сумму на покупку нового автомобиля (младше 5 лет), земельного участка, дома или квартиры (дороже 100 000 гривен) или имеют банковский депозит от 100 000 гривен и выше.

Также социальные выплаты отменят, если переселенец приобрел иностранную валюту или банковские металлы на сумму более 100 000 гривен. Или является собственником жилья вне зоны боевых действий или оккупации (из расчета более 13,65 квадратных метров на члена семьи).

Отметим, органы социальной защиты обязаны отдельно уведомлять о прекращении выплат. При этом переселенцы смогут обжаловать такое решение.

Даты праздников

С переходом Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь смещаются даты многих церковных праздников на 13 дней назад.

В сентябре это затронет:

Рождество Пресвятой Богородицы (Первая Пречистая) - 8 сентября (вместо 21 сентября)

(Первая Пречистая) - 8 сентября (вместо 21 сентября) Воздвижение Креста Господня - 14 сентября (вместо 27 сентября)

Из-за перехода "выпала" одна из важнейших дат для христиан - Усекновение головы Иоанна Предтечи. Раньше она отмечалась 11 сентября, теперь - 29 августа. И если ПЦУ рекомендовала в этом году отметить праздник 30 августа, то у греко-католиков еще будет возможность сделать это 10 или 17 сентября.

Переход на новоюлианский календарь связан с отходом от традиций Русской православной церкви (РПЦ) после полномасштабного вторжения РФ. Однако на даты таких праздников как Пасха и Троица это не повлияет.

Подробнее об этом читайте в материале "Покров, Крещение, Рождество. Даты церковных праздников в Украине кардинально изменятся".

Новый учебный год

Из-за полномасштабной войны с 1 сентября украинские школы будут работать в разных форматах - очном, онлайн (дистанционном) или смешанном. При этом очная и смешанная возможны, если школа оборудована укрытием на случай воздушных атак.

Министерство образования и науки ожидает, что около 80-85% школ смогут начать учебный год в этих форматах.

Отметим, если родители не согласны с очной формой, то они могут выбрать для ребенка альтернативную: дистанционную, семейную (домашнюю) или экстернатную.

В то же время школы, где укрытий не хватает на всех учеников и персонал, могут организовать процесс в две смены. Например, в Днепре начальная школа будет работать с 08:00 до 11:25, ученики постарше будут учиться с 12:00 до 16:25.

Подробнее об этом читайте в материале "Три формата для школы. Как начнется учебный год в Украине и от чего это зависит".