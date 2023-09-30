Тарифы, пенсии, штрафы и воинский учет для женщин. Что изменится с 1 октября

При подготовке материала использовались: заявления премьера Дениса Шмыгаля, министра энергетики Германа Галущенко, главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова, вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, главы финансового комитета Рады Даниила Гетьманцева, пресс-службы НКРЭКУ и Сухопутных сил ВСУ, разъяснение спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

Что будет с тарифами

Тарифы на свет в октябре останутся без изменений. По словам министра энергетики Германа Галущенко, повышение цен на электроэнергию пока даже не обсуждается. Спецобязательства на рынке действуют до конца года, и их должны продлить как минимум до конца отопительного сезона.

Отметим, для бытовых потребителей действует тариф 2,64 гривен за кВт*час независимо от объема. У абонентов с двухзонными счетчиками есть возможность платить вдвое меньше за "ночные киловатты" с 23:00 до 07:00. Максимальная экономия будет при переносе основной нагрузки на сеть именно на ночь.

Росту тарифов на холодную воду до сих пор не дали "зеленый свет". Это означает, что с 1 октября остаются действующие тарифы на воду в зависимости от региона.

Летом регулятор пытался согласовать рост для 34 водоканалов в среднем на треть. В таком случае бы в среднем суммы в платежках для семьи из 2-3 человек выросли бы на 62 гривны в месяц. Инициатива наткнулась на критику, поэтому временно приостановлена.

Что касается тарифов на газ, отопление и горячую воду, то здесь действует мораторий (до конца военного положения +6 месяцев). Премьер-министр Денис Шмыгаль также заверил, что цены будут оставаться прежними до конца отопительного сезона.

Фото: тарифы на коммуналку в октябре не изменятся (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, правительство продлило ПСО на рынке природного газа. Благодаря чему поставщики тепла получают газ по фиксированной цене 7,4 гривен за кубометр. Цена на газ в свою очередь влияет на стоимость тепла и горячей воды для населения.

Около 98% украинцев получают бытовой газ от "Нафтогаза", и в компании не будут пересматривать действующие расценки до конца отопительного сезона. То есть до апреля 2024 года тариф останется на отметке 7,96 гривен за кубометр.

"Цены на газ для населения на зиму 2023-2024 годов будут стабильными. Они не будут меняться", - заявил глава НАК Алексей Чернышов.

Тем не менее некоторые категории с 1 октября все-таки будут платить за газ меньше. В частности, меняется подход к определению минимального размера годовой заказанной мощности для потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично. С октября при определении минимальных годовых объемов будет учитываться только неопломбированное газовое оборудование.

Фото: инфографика по платежам за распределение газа (nerc.gov.ua)

Для наглядности регулятор привел инфографику изменения платежа за распределение природного газа для бытового потребителя с комплексным потреблением в Черновицкой области с опломбированным оборудованием (отопительный прибор и водонагреватель) и минимальными объемами потребления в предыдущем газовом году.

Субсидии пересчитают

С 1 октября стартует пересчет субсидий на отопительный период 2023-2024 годов. При этом не всем нужно обращаться за перерасчетом лично, так как для некоторых категорий его проводят автоматически:

домохозяйствам, которым назначалась субсидия на неотапливаемый период 2023 года

домохозяйствам, которым ее назначили в размере 0 гривен неотапливаемый период

Перерасчет проводят органы Пенсионного фонда после получения информации о доходах физлиц-предпринимателей (Реестр налогоплательщиков) и группе плательщика единого налога (Налоговая служба), доходах и уплате ЕСВ (Пенсионный фонд), а также об отсутствии долгов за коммунальные услуги (поставщики услуг ЖКХ).

При расчете субсидии с начала отопительного сезона 2023-2024 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере августовской пенсионной выплаты.

Но некоторым категориям субсидия может быть назначена только по новому обращению. Речь о тех, кто отказывался от субсидии и пользовался льготой на оплату услуг ЖКХ, а в отопительный период желают получать субсидию. А также о тех, у кого изменилось социальное положение или состав зарегистрированных лиц.

Фото: субсидии на отопительный период будут пересчитаны (Getty Images)

Отметим, Пенсионный фонд автоматически пересчитывает субсидии при повышении тарифов. Правительство обещает, что в 2024 году они будут выплачиваться в полном объеме.

Субсидия назначается, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Все процедуры можно пройти через интернет на порталах "Дия" или Пенсионного фонда.

Пенсии пока без повышения

В октябре не запланировано повышение пенсий, хотя некоторые категории пенсионеров получат надбавку. В частности, те, которые достигли определенного возраста:

от 70 до 74 лет - получат +300 гривен

от 75 до 79 лет - получат +456 гривен

от 80 лет и старше - получат + 570 гривен

Кроме того, пенсионеры со статусом временно перемещенных лиц могут рассчитывать на доплаты в размере 2093 гривен, если они по разным причинам в течение нескольких месяцев не получали свою пенсию.

Отметим, следующая индексация, при которой будет массовый пересчет пенсий, запланирована на март 2024 года. По словам премьера Дениса Шмыгаля, тогда же будет введена балльная система при начислении пенсий.

"Она выровняет диспропорции между пенсионерами, которые давно вышли на пенсию и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты пенсионерам, которые выходили на пенсию раньше, подтянутся до современного уровня", - отметил он.

Выплаты переселенцам

Этой осенью часть переселенцев лишится финансовой помощи. Выплаты снимают с тех, кто приобрел автомобиль моложе пяти лет, участок или дом дороже 100 000 гривен, имеет депозит на сумму более 100 000 гривен или купил на такую сумму валюту или банковские металлы.

Также помощь не будет выплачиваться тем, у кого есть свое жилье за пределами оккупированных территорий и районов активных боевых действий, а также тем, кто вернулся на предыдущее место жительства, выехал за границу более чем на 30 дней или отбывает наказание в местах лишения свободы.

Остальные категории и дальше будут получать ежемесячную помощь из расчета:

3000 гривен на ребенка и лицо с инвалидностью

2000 гривен на остальных

Выплаты производятся 15 и 28 числа каждого месяца.

Как заявила вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, в октябре дополнительные выплаты могут получить переселенцы из числа пенсионеров и лиц с инвалидностью. Соответствующее решение ожидается в ближайшие неделю-две.

Реестр военнообязанных

Новый министр обороны Рустем Умеров сразу после назначения сделал ряд громких заявлений. Одно из них касалось запуска электронного Реестра призывников и военнообязанных. Это не новая инициатива, над реестром работают несколько лет, и ожидается, что именно в октябре сделают последние шаги по его полноценной работе.

Фото: на октябрь запланирован запуск реестра военнообязанных (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон о едином электронном Реестре приняли еще в 2017 году, формально его запустили в марте 2022 года без полной базы всех военнообязанных. В декабре 2022-го Кабинет министров одобрил запуск цифровизацию процессов на основе "Дії".

Предполагается, что через сервис "Дія" можно будет подавать данные для военкомата, оформить электронный военный билет. При этом на воинский учет таким образом стать будет нельзя, как и получить повестку в ТЦК.

По состоянию на конец августа работа по запуску была финальном этапе. Сообщалось, что военкоматы получат доступ ко всем государственным реестрам. Это позволит в автоматическом режиме обмениваться данными реестров Минюста, Минздрава, МВД, ЦИК, МИД и Государственной пограничной службы.

При этом в Верховной раде готовятся внести изменения в закон об электронном реестре. В частности, предлагается посредством реестра обеспечить идентификацию призывников и военнообязанных, оформление, выдачу, обмен, изъятие и признание недействительными документов воинского учета.

Кроме того, в реестр будут заносить с 17 лет, а помимо ФИО, даты и места рождения, места жительства, сведений о родителях и т.д. база будет наполняться номерами телефонов, адресами электронной почты и другими данными. Все эти меры в комплексе должны способствовать охвату воинским учетом максимального числа военнообязанных.

Подробнее об этом в материале "Электронный реестр военнообязанных и УБД "автоматом": полный разбор нового законопроекта".

Штрафы для бизнеса

С 1 октября возвращаются штрафы для бизнеса, который работает без кассовых аппаратов. Это касается тех, кто продает спиртные напитки, табачные изделия, топливо, электроэнергию, предоставляют банковские и финансовые услуги, а также игорного бизнеса.

Штрафы будут назначаться по итогам проверок, мораторий на них сняли несколько месяцев назад. Ожидается, что до конца 2023 года проверят весь бизнес в вышеуказанных сферах.

Если налоговые органы установят, что эти категории не проводят расчетные операции через кассовые аппараты, то будут применяться финансовые санкции:

100% стоимости проданных товаров (работ и услуг) - за первое нарушение

150% стоимости проданных товаров (работ и услуг) - за каждое следующее

Штрафы не грозят бизнесу на прифронтовых территориях. Но исключение не касается торговли подакцизными товарами.

Воинский учет для женщин

С 1 октября украинские женщины с медицинским образованием становятся военнообязанными, поэтому должны встать на воинский учет. Для этого нужно явиться в ТЦК и пройти необходимые процедуры.

Отметим, согласно приказу Минобороны, на обязательный воинский учет возьмут украинок с медицинскими и фармацевтическими специальностями в возрасте от 18 до 60 лет, пригодных к службе. Это касается врачей, медсестер, стоматологов, акушеров и фармацевтов.

Фото: украинские женщины-медики должны встать на воинский учет (Getty Images)

В ТЦК заводится личное дело, затем направляют на медкомиссию, которая делает вывод о пригодности или непригодности к службе. Соответственно, должны быть заключения от хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога, дерматолога и гинеколога.

Для представительниц родственных "мирных профессий" воинский учет будет добровольным, но для этого тоже необходимо лично явиться в ТЦК и пройти медкомиссию. Здесь речь идет о химиках, биологах, связистах, IT-специалистах, физиках, технологах, логистах, ветеринарах, экономистах, финансистах, психологах и т.д.

Важный момент. Воинский учет не означает автоматическую мобилизацию. Хотя в будущем женщин-медиков могут призвать на службу на общих основаниях. Для беременных или матерей с маленькими детьми (до 3 лет) предусмотрена отсрочка, но за уклонение от постановки на учет грозит штраф от 850 до 1700 гривен.

Кроме того, постановка на учет не закрывает возможность выезда за границу. Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на сегодня никаких изменений в порядок пересечения государственной границы внесено не было. И в отношении женщин-медиков никаких ограничений тоже нет.

Если при этом они не находятся на должностях в органах власти и не являются депутатами. В таком случае на них распространяются общие правила, которые запрещают выезд чиновников без уважительной причины.

Спикер Пограничной службы Андрей Демченко объяснил, что ограничения касаются только мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также государственных служащих - мужчин и женщин. При этом если женщина стоит на воинском учете и в дальнейшем будет либо мобилизована, либо поступит на службу по контракту, то для выезда потребуется разрешение от непосредственного руководителя.