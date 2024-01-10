Тарифы на коммуналку в Украине за год выросли более чем на 10%: в чем причина

Причиной стало повышение цен на электроэнергию с 1 июня почти на 70%.

По данным статистического ведомства, выросли следующие тарифы:

на содержание и ремонт жилья - на 3,4%,

на водоснабжение - 0,8%,

на уборку мусора - на 5,5%,

на канализацию - на 0,7%

на услуги по управлению многоквартирными домами - на 3,0%

на электроэнергию - на 69,7%.

В то же время не изменились тарифы на природный газ, отопление и горячую воду.

Мораторий на повышение тарифов

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

В то же время, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.