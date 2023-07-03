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Тариф на воду останется прежним. НКРЭКУ отменила решение после критики Зеленского

Фото: президент Владимир Зеленский заблокировал рост тарифов на воду (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила свое решение от 29 июня о повышении тарифов на воду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание комиссии.

В частности, глава комиссии Константин Ущаповский заявил, что на период военного положения позиция президента является достаточным основанием для того, чтобы НКРЭКУ отменила свое решение.

"Верховный Главнокомандующий (президент, - ред.) выразился против решения о пересмотре тарифов на водоснабжение и водоотведение, что является достаточным основанием для отмены принятого комиссией решения. При этом премьер-министр Украины обратил внимание на необходимость проведения дополнительных консультаций по такому решению", - объяснил он.

В связи с этим Ущапоский предложил отменить постановление от 29 июня 2023 года, его поддержали единогласно. Он также поручил срочно подготовить необходимые материалы для дополнительных консультаций с правительством.

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